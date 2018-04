Testy lyží s iDNES.cz: Top obřačka a slalomka

Snad nikde na světě nejsou „závodní“ obřačky a slalomky takovou ikonou mezi výbornými lyžaři jako v Česku. V Americe a v Japonsku udávají trendy hravé lyže do terénu a parků, čím širší, tím lepší a s ohnutými špičkami i patkami.

V Alpách se stále více prosazují lyže kategorie allmountain - do variabilního terénu s šířkou často přes 80 mm pod patou. My jsme konzervativní. Rádi „závodíme“ a proto stále hodně žádáme top „závodní“ lyže.

V tomto dílu tedy míříme na nejnáročnější část našeho sjezdařského publika. Zde je malý test dvou špičkových lyží - obřačky Stöckli Laser GS, k níž není u nás až tak snadné se dostat, a naopak populární slalomky Rossignol Hero Elite SL Ti.

Stöckli Laser GS

Švýcarsko mě dnes, a asi nejenom mě, obecně nervuje svými cenami. Laser GS je jedním z mála produktů, kde držím pusu. Za tři roky lyžování jsem asi neměl na noze lepší obřačku. Tohle je útočná zbraň na sjezdovku, ovšem lehce nasáklá švýcarsko-frankofonním šarmem. Perfektní jako švýcarské hodinky, přitom žádná „pila“ na světový pohár, z níž jde strach.

Přemýšlím, jak to udělat a jaká negativa vymyslet, aby si někdo nemyslel, že náš testík sponzorovala firma Stöckli. Čtenáře musím uklidnit a škarohlídy zklamat. Půjčili jsme si ji v půjčovně na italském ledovci Schnalstal a předesílám, že žádná negativa nenašli.

Parametry Stöckli Laser GS - délka 175 cm, krojení 115-68-96, rádius 17.1 m, cena setu s vázáním kolem 30 000 Kč (ve slevách kolem 25 000 Kč) Rossignol Hero Elite ST Ti - délka 167 cm, 122-68-104, rádius 13 m, cena setu cca 21 000 Kč (ve slevách kolem 16 000 Kč)

Laser GS jede delší a střední oblouk jako po kolejích. Moc to nechápu, ale umí oblouk i hodně zkrátit. A ten klid, božský klid při jízdě. Přitom je skvěle ovladatelná, lehce nasazuje a stejně lehce překlápí z hrany na hranu. Výjezd z oblouku je raketový.

Je to mega-lyže pro upravenou tvrdou pistu. Po dvou dnech celodenního ježdění ani nebolí kolena. Na tomto ostrém náčiní se dá v pohodě lyžovat i snad celý týden. Když už je toho moc nebo na extra prudkých svazích, stačí „Laser“ přepnout do klidového režimu pohodlnějšího smýkání. Doporučuji všem náročným a technickým zdatným lyžařům, kteří mají rádi rychlost a království delšího oblouku.



Rossignol Hero Elite ST Ti

Testy lyží Čtenářské ohlasy na technické novinky a lyžařské trendy nás povzbudily vydat na závěr lyžařské sezony krátké testy zajímavých lyží, které jsme v poslední době vyzkoušeli. Začali jsme „allmountain“ lyžemi Dynastar a Kästle. Dnes navazujeme „českou“ klasikou. Ve třetím díle pak vyzkoušíme lyže do prašanu a moderní „allroundy“ na sjezdovku.

Tahle lyže mi nepřijde v krajních situacích až tak top top. Nepůsobí jako slalomová raketa a přesto se ji ve francouzské továrně kousek pod Mont Blankem podařilo tvůrcům výborně namíchat.

Jak popsat, v čem je tak výjimečná? Asi takto: Poprvé jsem ji nazul, vyrazil a během 300 metrů jsem měl pocit, že na ní jezdím už týden. Prostě žádný problém, žádné seznamování. Zábavná, hravá, lehce nasadí oblouk, lehce ho projede. Jednoduchá - „c ́est la vie“. Řekl bych, že ještě více než muži ji ocení ženy - výborné lyžařky. Ale tuhle lyži vlastně zvládne každý pokročilý lyžař.

Je to slalomka, která člověka neutahá nucenými nadiktovanými oblouky. A o to přece jde. Zároveň je univerzální, umí oblouk prodloužit, jít do smyku. Je tolerantní a harmonická. Na tvrdých prudkých plotnách perfektně drží. Když sjezdovka během dne změkne, jede dál stejně, jakoby se nic nedělo.

Takhle má vypadat moderní „závodní“ lyže pro celodenní lyžování. Možná v něčem až moc „easy“, ale takový je dnes prostě trend.