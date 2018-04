Testy lyží s iDNES.cz: Allmountain je supertrend

Pro zahajovací díl našeho malého testování lyží jsme vybrali duo francouzské a rakouské provenience - lyže spadající do široké kategorie allmountain, které se hodí do různorodého terénu (tedy na sjezdovku, rozbitou pistu i mimo ni). A nutno podotknout, že stále si u nás ještě nevydobyla takovou pozici, jakou má v alpských zemích.

Oboje lyže jsou dobré a přitom velmi odlišné. Dynastar Powertrack 89 je skutečnou „allmountain“ zbraní, zatímco Kästle LX 82 velmi příjemnou hravou a lehkou lyží na sjezdovku, která si poradí i s komplikovanějšími podmínkami.



Dynastar Powertrack 89

U nás značka Dynastar v povědomí lyžařů trochu pokulhává za sesterskou Rossignol (ne každý ví, že se špičkové lyže obou značek vyrábějí ve stejné továrně). Je to škoda. Francouzská lyže z fabriky v Sallanches nenese nadarmo v záhlaví motto „Born in Chamonix Mont-Blanc Valley“. Je skutečně jednou z těch, které udaly a udávají hlavní trend velmi široké a stále se rozrůstající kategorii lyží pro variabilní podmínky.

Začněme tím, pro koho tato lyže není a co neumí. Neumí jet obřákové nebo slalomové oblouky na prudkých tvrdých svazích v maximálních rychlostech jako po kolejích. Nevede tak přesně, tak neochvějně. Toto tedy není lyže pro fanatika upravených tratí. Ale sama kategorie „allmountain“ nic takového neslibuje, vlastně ani nemůže.

Co tedy lyže naopak umí? V tom je právě vtip. Téměř všechno ostatní a je v tom navíc výkonná a zábavná. Jede relativně obstojně na tvrdé pistě. Na mírnějších a středně prudkých svazích umožní krásné střední carvingové oblouky.

Parametry Dynastar Powertrack 89 - délka 172 cm, krojení 126-89-110 m, radius 15 m (cena 19 990 Kč) Kästle LX 82 - délka 172 cm, krojení 127-82-109, radius 16 m (cena 22 590 Kč)

O poznání líp se chová na upravené sjezdovce po nočním sněžení. Čím je pak v průběhu dne na sjezdovce hůř (boule, nahrnutý sníh...), tím se cítíte jistěji. Ten nejlepší dojem jsme ale z lyže měli při přechodu / vjezdu mimo sjezdovku. Powertrack se stává ze zábavného nástroje lehkým obrněným vozem do neupraveného terénu. Čím je hůř, tím je lepší, agresivnější, jistější.

Není to žádná „plácačka“ do hlubokého prašanu, ale i ten obstojně zvládá. Prakticky ve všem ostatním se cítí jako ryba ve vodě. Šířka pod patou 89mm ve spojení s kombinovaným radiusem, rockerem ve špičce a patce překvapí výkonem.

Powertrack je zábavná lyže do variabilních podmínek a přes svou relativně značnou šířku pod patou bych ji bez obav doporučil i jako jedinou univerzální lyži. Samozřejmě pokročilému, dobrému a hravému lyžaři, který rád kombinuje jízdu po sjezdovce a v terénu.

Dynastar Powertrack 89

Kästle LX 82

Ne tak dávno oživená značka z rakouského Vorarlberska (populární byly Kästle u nás už za starého režimu) patří ve světě k TOP značkám co do kvality i ceny. Lehce konzervativní umírněný design, ale pod ním poctivě poskládaný torzní box a samozřejmě typická „zalepená“ díra ve špičce (technologie hollowtech), která má jasný účel. Odlehčit špičku lyže, snížit tím její chvění a vibrace, zlepšit tak stabilitu a přesnost vedení.

Z nabídky modelů je vidět, že tvůrci jdou maximálně s dobou. Soustřeďují se zejména na onu kategorii „allmountain“ a dělí ji celkem šikovně na dvě podkategorie - „allmountain piste“ - tedy 70-80% výkonu na sjezdovce plus 30-20% v terénu a na „allmountain freeride“ - tedy lyže do terénu, ale schopné ještě jízdy po sjezdovce.

Kästle LX 82

Zatímco Dynastar Powertrack 89 by u Kästle zařadili už do „allmountain freeride“, LX 82 je lyží „allmountain piste“. Ideální moderní lyže pro velmi zdatnou, ale ne zase velmi agresivní lyžařku nebo lehčího muže. Výborně ovladatelná, přitom přesná, hbitá - jde lehce z hrany na hranu, čistě krájí kratší a středně dlouhé oblouky a drží i na tvrdé pistě. To vše ale jen do určité rychlosti.

Jak to popsat? I ve vyšší rychlosti jede klidně. Ve vysoké rychlosti začne být lehce neklidná. Je to přesně ten zlom, kdy i na jiných lyžích si dobrý, ale rozumný lyžař řekne - tak pozor hochu, teď už to teda pěkně sviští.

A zase tu platí. Čím je na sjezdovce hůř (čerstvý sníh, rozbředlý nahrnutý sníh...), tím se s LX 82 oproti ostatním „sjezdovkovým“ lyžím sjezdař cítí lépe a jistěji. To samé platí v lehčím terénu a v nižší vrstvě prašanu. Tohle je dobrá lyže na týdenní ježdění ve velmi rozdílných podmínkách.