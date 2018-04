Testujte půl roku pláže a luxusní hotely. Práce snů s platem půl milionu

Pár, který vyhraje v konkurzu cestovní agentury Runaway Bride and Groom, čeká zaměstnání snů. Dvojice navštíví exotické dovolenkové resorty, které se specializují na svatby a líbánky, jako např. Maledivy, Mauritius, Thajsko či Zanzibar. Jejich úkolem bude testovat služby a zázemí luxusních hotelů.

K náplni práce vítězného páru bude podle inzerátu agentury patřit mimo jiné ochutnávání koktejlů, relaxace v houpací síti mezi palmami, testování venkovních bazénů s vodními atrakcemi i absolvování různých wellness procedur.

"Práce je tak strašná, že jsme ochotni za ni zaplatit těm správným kandidátům 20 tisíc eur," prohlásila s úsměvem ředitelka cestovní agentury Rosemarie Meleady. "Uchazeči by měli umět ocenit kvalitní služby, mít rádi večeře při svíčkách, luxusní prostředí, umět si užívat života a mít přátelskou povahu," vyjmenovala.

Během šestiměsíčního programu v předem vybraných luxusních lokalitách bude dvojice podávat agentuře zprávy, jak to v letoviscích vypadá.

Jak konkurz probíhá. Uspět mohou i Češi

Zájemci mohou podat přihlášku do konkurzu nejpozději do půlnoci 7. dubna. Základním požadavkem je dodat maximálně 80 sekund dlouhé video, které by propagovalo Irsko jako zajímavou svatební destinaci a zároveň by ukázalo, proč právě oni jsou ti praví kandidáti na toto zaměstnání. Uchazeči rovněž musí v motivačním dopise o 200 slovech vysvětlit, proč právě oni by měli být vybráni pro tuto práci.

Agentura zatím nezveřejnila, kolik uchazečů se přihlásilo, pouze informovala, že zájem je obrovský z celého světa. Na jejích webových stránkách je možné si prohlédnout dosud zveřejněné profily jednotlivých přihlášených. Převažují Irové, ale mezi kandidáty jsou i Chorvaté, Řekové, Francouzi, Američané, Brazilci, Číňané a další národnosti. Návštěvníci stránek zároveň mají šanci hlasovat pro nejlepší video a kandidáta. Konečné rozhodnutí bude nicméně na porotě agentury. (Detaily soutěže ZDE.)

Cestovní agentura Runaway Bride and Groom se ve své nabídce inspirovala nápadem Ministerstva cestovního ruchu australského státu Queensland, které tímto způsobem minulý rok hledalo správce Hamilton Islandu poblíž Velkého bariérového útesu.