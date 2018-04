Test vodáckých kempů: přibývá čistoty, objevuje se i luxus

Vybrali jsme si dvě řeky vodáky hojně navštěvované, Vltavu a Lužnici. Úseky řek pro nás vytipovala cestovní kancelář Honza. Sjíždět řeku na nich mohou i začínající vodáci, jsou hezké a projedete je po vodě za čtyři dny, Z časových důvodů jsme nesedli do lodě, ale do aut a vyrazili na obhlídku kempů.

Kempaři nezlevnili, ale snaží se

Od loňského léta se ceny za ubytování v kempech moc nezměnily. Někde mírně zdražili, ale není to nic radikálního, například v kempu Zlatá Koruna loni dospělý platil 50 korun, letos je to o desetikorunu za noc víc, v Country Campu Bečice podražili o pětikorunu.

Naopak jinde začali ceny rozlišovat tak, že to může být pro mnohé klienty příznivější. Třeba ve vodáckém kempu U Nojdy v Rožmberku loni vybírali za dospělého 60 korun, letos jsme objevili studentskou taxu 45 korun.

V mnoha kempech se platí rekreační poplatky obecnímu úřadu, od 6 do 15 korun za osobu a den. To není málo a až na výjimky to nebývá zakalkulováno v ceně, maximálně je údaj uveden dole v ceníku.

Luxus kontra romantika

Úroveň ubytování v kempech rozhodně nebyla strašná. Provozovatelé se je snaží vylepšovat, stavět nová sociální zařízení, vybavují je také atrakcemi. Nahoru jde i úroveň čistoty. Jen ve čtyřech ze šestnácti tábořišť zaškrtli redaktoři u kolonky záchody a sprchy možnost "špinavé". "Šíleně špinavé" neobjevili nikde. Takže obávané "podivné záchodky" se nepotvrdily.

Zajímavý postřeh měl Roman Švidrnoch, redaktor přílohy Auto: "Velmi mě překvapilo, jak se změnil trend ježdění do kempů – dříve tam jezdívali jen ti, kteří na lepší dovolenou neměli. Teď jsem všude na Vltavě viděl spousty luxusních aut (ale opravdu luxusních...) a mraky těch střední třídy, to jest kolem půl milionu. Ti lidé určitě hmotnou nouzí netrpí. Kempování je prostě životní styl, zábava... Pro takové kempisty pak rostou kempy jako Zlatá Koruna, tam jsme narazili na velkoplošné obrazovky, kde se lidé dívali na fotbal."

Samozřejmě v přímém protikladu jsou "čundrácké" kempy, které jsme našli na Lužnici, kde není skoro nic, jen kadibudka, studená voda a možná o to víc romantiky.

Pod stanem - ilustrační foto

Pitná voda zadarmo

Než jsme do kempů vyrazili, upozorňovala jsem kolegy, aby sledovali jeden nešvar, který jsem sama na vodě několikrát zažila. Přijedete do kempu, jdete si pro vodu na polévku a u kohoutku visí cedule "voda jen užitková". Pitnou si můžete koupit v kiosku, 25 korun za láhev.

Na Lužnici ani na Vltavě jsme naštěstí takový kemp nepotkali. Buď už se změnila doba a kempaři se nesnaží vydělávat plně na všem, nebo je takový postup specifikum Berounky, kde jsem se s tím předloni setkala.

Vodáci na Vltavě

Naprostá většina tábořišť ctí rozdělení na děti a dospělé. Dětská sazba je nižší. Kdybyste si mysleli, že dítětem je člověk do 15 let (dokud ještě nemá občanku), budete nepříjemně překvapeni třeba v Bečicích na Lužnici nebo v Novém Spolí u Českého Krumlova.

V prvním z nich dospělou sazbu platí mladí od 14 let. Ve druhém jsou dokonce děti uznávány jen do 10 let. V několika kempech mají jen jednu sazbu. Děti do 5 let mají pobyt zdarma, za ostatní si připravte plné kempovné.

Pokud s sebou na vodu berete doprovodné vozidlo (které třeba zajišťuje zásobování výpravy), počítejte s tím, že v kempu zaplatíte i za ně. Taxa začíná na 30 korunách, ve větších kempech na Vltavě se vyšplhá až na 60 korun. V některých kempech zaplatíte i za to, že do nich vůbec vjedete: příjezd k vodě si účtují například v Rožmberku, kde zaplatíte 20 korun za půlhodinu. Když potřebujete vyložit z vozu lodě, musíte to stihnout nebo připlatit.

Drobné s sebou do kapsy



Na cestu po řece si vezměte bytelnou peněženku, aby vydržela nápor drobných. Ty totiž budete potřebovat v kempech, kde teplou vodu dávkuje automat na mince. Obvykle zaplatíte 20 korun za osmi až desetiminutovou koupel, ale třeba na Soukeníku na Lužnici se za dvacetikorunu budete sprchovat jen tři minuty. Dost kempů ale přechází na praktičtější systém žetonů – koupíte si je na recepci, zaplatíte klidně bankovkou, a až bude chtít kempař zdražit, jen jednoduše přepíše ceník.

Kempy na VltavĚ: vyšší ceny, víc pohodlí Tábořiště na Vltavě jsou dobře vybavená, až na výjimky čistá. V těch větších si bez problémů půjčíte loď za 150 až 220 korun na den a můžete vyrazit. Až doplujete, zavoláte do půjčovny a oni si pro lodě přijedou. Zlatá Koruna, U Kučerů

268,4. říční kilometr, pravý břeh Dva kempy v těsném sousedství, na první pohled jsme je považovali za jeden, ono to tak v praxi je – jeden superluxusní kemp, dvě hospody, 20 nových chatek. Trávník místy prořídlý, prostředí průměr. Velké posezení venkovní i zakryté, velkoplošná obrazovka. Toalety splachovací, čisté, pěkné, teplá voda na žetony za 20 korun, sprchy do 21 hodin. Nabití mobilu za 10 Kč. Ceny – dospělý 60 korun; studenti, děti 50 korun; stan malý, pes 30 korun; auto 60 korun Dívčí kámen

258,8. říční kilometr, pravý břeh Velmi romantické tábořiště, kam nelze vjet autem. Prostředí moc pěkné, klidné. Kiosek s běžným sortimentem. Toalety suché, čisté. Teplá voda není, na mytí jsou k dispozici kryté žlaby. Ceny dospělý 40 korun studenti, děti 30 korun stan malý 30 korun pes 20 korun plus 5 korun obecnímu úřadu U Vikinga

292,7. říční kilometr, levý břeh Velký kemp, 24 chatek (4 os./600 Kč, na více dnů 500 Kč), spousta stanů "nahňácaných" na sobě, holá plocha bez stromů. Vybavení se nám nezdálo nic moc, je staré, ale je vidět snaha o zlepšení. Navíc je slyšet hučení náklaďáků z hlavní cesty. Z atrakcí velké tee-pee a nafukovací skákací hrad pro děti. Nonstop noční bar. Toalety splachovací, dost špinavé. Tříděný odpad, ale odpadky se válí leckde. Teplá voda za 20 korun, platí se na recepci, sprchy 16-20 hodin, působí neudržovaně. Nabití mobilu na požádání. Ceny dospělý 40 korun dítě , malý stan 20 korun pes 15 korun auto 40 korun Nové Spolí

285,5. říční kilometr, pravý břeh Velký kemp, kde je stan na stanu, působil stěsnaným dojmem, stany byly natlačené na sebe, minimum soukromí. Na druhou stranu třeba pochválit dostatek umýváren. Kousek do Českého Krumlova – stačí přejít dřevěný most, který je cca 500 metrů od kempu, a dojdete po silnici do města. Kiosek se smaženými jídly. Toalety splachovací, čisté. Teplá voda automaty na mince 10 Kč/3 minuty, 20 Kč/6 minut. Tříděný odpad, spousta košů, na tábořišti čisto. Nabití mobilu automaticky k dispozici zdarma. Ceny dospělý 45 korun dítě 20 korun stan malý 30 korun pes 30 korun auto 60 korun U Fíka

298. říční kilometr, levý břeh Velký areál, teprve ve výstavbě, jen travnatá plocha a stany, žádné chatky. Neútulné, nestíněné. Recepce ve dřevostavbě, provozovatelé obcházejí stany a vybírají poplatky. Restaurace a bufet, jen smažená jídla, speciální nabídka alkoholu fíkovice za 25 korun. Toalety splachovací, čisté, teplá voda 20 korun za 8 minut. Nabití mobilu na požádání v recepci. eny za osobu (od 5 let) 60 korun stan malý 30 korun pes 30 korun auto 60 korun Branná

298. říční kilometr, pravý břeh Kemp sympatický, opravdu se nám líbil. Dělaly to hlavně stromy, kemp je v borovém lese, táboří se ve stínu. Mají zde wi-fi zdarma, pronajímají tee-pee 200 Kč/den, je tady pořádek. Jen táboření, žádné chatky. Toalety splachovací, čisté. Teplá voda na žetony (20 korun), sprchy pěkné, čisté. Nabití mobilu na požádání v kuchyni. ceny dospělý 40 korun dítě 25 korun stan malý 30 korun pes 20 korun auto 50 korun U Nojdy, Rožmberk

308,6. říční kilometr, levý břeh Působí útulně a rozhodně živě, spousta stanů, přeplněno už koncem června. Šest chatek (400 Kč/4 osoby, 800/8 osob). Mírný nepořádek. Toalety splachovací, čisté, teplá voda 20 korun za 10 minut, sprchy pěkné, ale nízká kapacita – tvoří se fronty a lidi brblají. Nabití mobilu za 10 korun. ceny dospělý 60 korun studenti 45 korun dítě 40 korun stan malý 30 korun pes 20 korun auto 60 korun, vjezd k vodě na 30 minut za 20 korun Pod Hrází, Vyšší Brod

318,9. říční kilometr, pravý břeh Velký kemp, částečně stíněný stromy, průměrný pořádek, tříděný odpad. Půjčovna lodí. Děti nemají zvláštní sazbu, do pěti let je pobyt zdarma. V kiosku základní sortiment jídel. Toalety splachovací, čisté, ale staré a otlučené, teplá voda 20 korun za 10 minut, nabití mobilu za 20 korun. Ceny za osobu 60 korun stan malý, pes 30 korun auto 60 korun, vjezd k vodě na 30 minut zdarma