Žabožroutská mňamka k Tour de France. Kolo Lapierre je králem Alp

Občas nám vytknete, že testujeme příliš drahé výrobky, k nimž nemá normální čtenář šanci se dostat. Přiznáváme, že je to trochu záměr. Protože nejsme oborový cykloweb a máme na velký svět kol jen jednu rubriku a omezené možnosti, snažíme se vám ukazovat nejlepší a nejzajímavější novinky. A ty jsou pochopitelně také drahé. Ale vaše připomínky si bereme k srdci. V rámci probíhající Tour de France jsme otestovali kolo, které je z pořadatelské země, je zajímavé, ale zároveň zdaleka nepatří k nejdražším.

Parametry Rám PULSIUM CARBON

Vidlice LAPIERRE PULSIUM CARBON - Carbon Steerer

Přehazovačka SHIMANO 105 RD-5800 GSL 11-SPEED

Přesmykač SHIMANO 105 FD-5800FL

Řazení SHIMANO 105 ST-5800 2x11-SPEED

Brzdy SHIMANO BR-5800

Kliky SHIMANO 105 FC-5800L 50x34 170mm / 172,5 (M) / 175 (L,XL,XXL)

Kazeta SHIMANO 105 CS-5800 11-SPEED 11-32T

Řídítka ZIPP Service Course 80 anatomic, šířka: 40 (XS) / 42 (S,M,L) / 44 (XL, XXL)

Zapletená kola SHIMANO RS010

Pláště MICHELIN DYNAMIC SPORT 700x25

Sedlo FIZIK Aliante Delta Mg

Sedlovka LAPIERRE CARBON SP-297N-ACF, délka: 350mm, průměr: 27,2mm

Ne každý ví, že v pelotonu jsou zastoupeny dvě francouzské značky - Look a Lapierre. V českých končinách nejsou moc frekventované. Rozhodli jsme se proto otestovat značku Lapierre, již sedlají jezdci známé francouzské stáje FDJ, např. jeden z nejlepších francouzských cyklistů Thibaut Pinot.

Kolo Lapierre model Pulsium 300 není sice identickým kolem, na němž jeli závodníci v horách, ale na podobném modelu překonávali například etapu, kde byly úseky s kočičími hlavami. Stroj je speciálně vyvinutý právě pro pohodlí závodníků tam, kde je náročný, hrbolatý povrch.

Tento trend přináší v posledních dvou, třech letech zajímavý vedlejší efekt. Díky svým speciálním vlastnostem začala být tato kola, která závodníci brali zejména na „severské klasiky“ a vybrané etapy Tour de France, brzy velmi oblíbená i mezi obyčejnými sportovními či jen svátečními jezdci. Mezi těmi, kteří nepotřebují koukat tolik na absolutní rychlost, ale chtějí mít v sedle dostatečné pohodlí.

Zadní, horní část rámu s pružícím elastomerem Mohutná střední část stavby rámu se šlapáním Přední část rámu s řídítky

A jak se tedy na takovém kole jezdí? Musíme hned zkraje přiznat, že Lapierre Pulsium 300 není kolo postavené „do super-rychla“. Souvisí to samozřejmě i s komponenty. Sada Shimano 105 je solidní, ale nemůže se rovnat lehoučké a supertuhé top závodní sadě Shimano Dura Ace. Své hrají i obyčejná relativně těžká hliníková zapletená kola Shimano RS 010 (asi nejslabší článek celého stroje) oproti lepším hliníkovým nebo dokonce karbonovým. Pokud tedy na Lapierre Pulsium 300 přesednete z profi závodního Specialized S-Works Tarmac, což se právě stalo autorovi článku, ucítíte hned rozdíl v rychlosti. Pulsium 300 je pomalejší.

Kolik to stojí Maloobchodní cena kola Lappiere Pulsium 300 je 55 tisíc korun.

Je to dáno i stavbou a skladbou rámu. Pulsium (všechny jeho modely) se pyšní do horní trojúhelníkové části karbonové stavby implantovaným pružícím modulem - elastomerem, který dělá kolo pohodlnější. Samozřejmě mu ale zároveň ubere něco na rychlosti. Zajímavým detailem je pak konstrukce zadní stavby, která umožňuje v případě potřeby použít zadní plášť až do šíře 32 mm.

Pokud pomineme rychlost, zůstávají v podstatě jen pozitiva. Autor článku dlouho neseděl na silničním kole, které by poskytovalo takovou kombinaci komfortu při jízdě a zároveň pocitu bezpečí v rychlých sjezdech. Zatímco při jízdě po rovině a na horším povrchu Lapierre skvěle žehlí nerovnosti, ve sjezdu jede pocitově jako přikovaný k asfaltu.

Lyžařovi bych to připodobnil k závodní obřačce. Sedí, sedí a zatáčky jede jako po kolejích. Jakoby nemá žádný limit. Zvyknete si závratně rychle. Je to dáno především bytelnou konstrukcí a geometrií karbonového rámu a vidlice.

Druhou velkou výhodou jsou na naše poměry neobvyklé převody. Už když kolo vyndaváte z krabice, upadne vám brada nad obří „plackou“ – největším pastorkem. Zatímco u běžných kol této kategorie na našem trhu mají největší pastorky vesměs 26 až 28 zubů, Pulsium 300 má neuvěřitelných 32. Okamžitě pochopíte proč.

Kolo je prostě určeno na pohodlné výlety do pořádných kopců. Lehce vyjet a bezpečně sjet. Na tomhle vyšlápne Jeseníky, Passo Stelvio nebo Alpe d´Huez i sváteční jezdec.