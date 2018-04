Vyšší rychlost, lepší akcelerace. Otestovali jsme silniční karbonová kola

Závodníci na Tour de France, ale i na dalších mnohem méně významných závodech používají už několik let na svých strojích bezvýhradně karbonová kola. Proč tomu tak je a jsou skutečně karbonová kola lepší? A pokud ano, tak v čem?

Radili jsme se s odborníky a také karbonová kola vyzkoušeli. Kdo teď čeká nějaké absolutní zázraky, bude možná zklamán. Karbonová kola zlepšují výkon, ale ono zlepšení není tak radikální, jak se někdy tvrdí.

Rychlost a zase rychlost

Petr Benčík, trojnásobný Mistr České republiky v silničním závodě zdůrazňuje, že velkou výhodou zapletených karbonových kol je nižší hmotnost na obvodu kola. Co to znamená? „Jednoznačně vyšší rychlost v jízdě do kopce a v momentech akcelerace,“ vysvětluje Benčík.

Druhou výhodou karbonových zapletených kol je lepší aerodynamika. Takže další malé zrychlení.

Přesto znalci upozorňují, že hodně záleží na profilu trasy. V některých situacích nemusí být velmi kvalitní zapletená hliníková kola nutně pomalejší než karbonová.

Karbon však zároveň lépe tlumí nerovnosti a konečně nepodléhá tak jako hliník stárnutí. Jeho vlastnosti se na rozdíl od hliníku, který oxiduje a měkne, téměř nemění.

Celosvětový trend určovaný cyklovýrobci je tedy jednoznačný. Kvalitní, drahé a všechny závodní stroje jsou vybavovány dobrými karbonovými zapletenými koly, levnější bicykly pro „obyčejné“, méně náročné cyklisty pak koly s hliníkovými ráfky.

Pocity, které potvrzují i čísla

My jsme se rozhodli vyzkoušet pro věrohodnější porovnání různá kola na stejném stroji. Přibližně 14 dnů jsme zkoušeli zapletená karbonová kola Roval CLX 32 Disc vybavená kotoučem pro hydraulické kotoučové brzdy a aerodynamickými středy Roval s keramickými ložisky CeramicSpeed. Na kole Specialized Roubaix jsme jimi nahradili „běžná“ hliníková zapletená kola DT SWISS R470.

Detail ráfku zapleteného karbonového kola Roval CLX 32 Disc Detail aerodynamického předního středu Roval s keramickými ložisky CeramicSpeed

Jedna věc je skutečná rychlost, druhá pocit při jízdě. V obou položkách byla karbonová kola o něco lepší.

Na zvlněném okruhu dlouhém asi 50 km jsem s karbonovými koly zvýšil průměrnou rychlost asi o 1 až 1,5 km/hod. Pro zajímavost jsem zkusil i kombinaci obou kol - karbonové kolo vepředu, hliníkové vzadu. I s touto nezvyklou kombinací jsem jel na zmíněném okruhu o chlup vyšší průměrnou rychlostí.

Jiný je i pocit při jízdě. Zejména při akceleraci jsem měl dojem vyššího, snadnějšího zrychlování než s hliníkovými koly. Na druhou stranu s relativně nízkými 32mm karbonovými ráfky (pláště 26), určenými do univerzálního, spíše kopcovitého terénu, jsem trošku víc než s ještě nižšími hliníkovými koly „chytal“ boční vítr. Musel jsem dorovnávat směr jízdy a trochu déle si na ten pocit zvykat. U vyšších karbonových ráfků je to pochopitelně markantnější.

Přední zapletené karbonové kolé Roval CLX 32 Disc

Na miskách vah

Kvalitní karbonová zapletená kola jsou také přibližně třikrát dražší než kola hliníková - tedy cca 60 tisíc korun stojí karbonová a cca 20 tisíc kola hliníková. A to je velmi znatelný rozdíl.

Zároveň mohou být karbonové ráfky zejména pro pláště (ne pro galusky) o něco choulostivější a náchylnější vůči mechanickému poškození než ráfky hliníkové. I takové detaily by tedy měl „neprofík“ při výběru zapletených kol zvažovat.

Naše doporučení

Kdo je ambiciozní, má rád pokrok, občas jede i nějaký závod, ať karbonová kola určitě zkusí. Ano, ideální je to vyzkoušet, pokud taková možnost existuje.

Kdo jezdí „na pohodu“, nehoní tolik průměry, nepotřebuje se před kamarády předvádět a nebo chce ušetřit, ať se raději poohlédne po dobrých kolech hliníkových.