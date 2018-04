Pro vítězství se musí trpět. Jak se vyrábí boty pro lyžařskou elitu

Se závodníky začal pracovat už v době, kdy se skelety bot vyráběly z polyurethanu. S tím se ale začalo na začátku 70. let a od té doby materiály prošly velkým vývojem. O tom, jak se lyžáky změnily, ví jeden z nejlepších boot fitterů Ivan Rensi (54) svoje.

„V osmdesátých letech, kdy jsem nastoupil k firmě Lange, boty ještě neměly žádný canting (zařízení pro mírný stranový náklon komínu boty – pozn. red.), takže až později se začalo hodně pracovat na individualizaci bot jeho prostřednictvím. A také lifterů, různých podložek a ještě později pak formou toho klasického boot fittingu, jaký děláme dnes. To znamená vytahování, broušení a tak dále,“ vzpomíná na vývoj Rensi.

Velký zlom pro boot fittery nastal po mistrovství světa v Sierra Nevadě v roce 1996, kdy Mezinárodní lyžařská federace přišla s pravidly ohledně bot a začala limitovat zejména výšku podešve a tím i podložek, jejichž používání do té doby nebylo nijak omezené. Další revolucí pak byl nástup carvingových lyží. Od té doby se i závodní lyžáky dělají výrazně měkčí a pružnější než dřív.

Podle Rensiho je ze špičkových lyžařů v otázce lyžáků nejnáročnějš Bode Miller. „Je to jinak milý kluk, ale na botách pořád něco hledá. Na mistrovství světa v St. Moritz v roce 2003, to byl ještě v lyžákách Nordica, mě vytáhl z postele v jedenáct večer a do dvou do rána jsme dělali boty. Ale druhý den v nich vyhrál obřák! Taky Kjus s Aamodtem byli zvyklí na hodně péče a dnes je v tomto ohledu asi nejnáročnější Felix Neureuther.“

Co kontinent, to boty

Není výjimkou, že lyžaři mají jiné boty do USA a jiné do Evropy, protože v Americe je jiný sníh... Kdo se nespecializuje jenom na jednu disciplínu, ale útočí takzvaně na over all, má na sezonu třeba šest sedm párů bot. „Tím myslím šest různých typů. K tomu si ještě připočítejte, že boty, které jsou na sněhu často, vydrží tak měsíc až dva. Potom už plasty ztrácí ty původní vlastnosti, já říkám, že jsou unavené. Takže před Vánocemi už chce špičkový slalomář boty nové,“ říká Rensi. Na slalom musí být lyžáky víc pružné, tedy měkčí, ale se silným reboundem (systém propojení desky s vrchním i spodním skeletem boty - pozn. red.). To naopak není vyžadováno ve sjezdu, tam musí být boty tuhé a pevné.

Vnitřní vložku, takzvaný liner, si závodníci opatrují jako nejdražší poklad! Tahle vnitřní botička je extrémně tenká, nemá prakticky žádné zateplení, ale perfektně kopíruje nohu. „V Tecnica jí teď děláme z kůže, všechno precizní ruční práce. Závodníci si ty linery přendávají z jednoho skeletu do druhého, takže jsou za chvíli otrhané, tak to lepíme, sešíváme... Holka by ti to vyhodila z domu, ale pro každého závodníka je tahle dokonale vyladěná vložka poklad a děsně nerad se s ní loučí,“ směje se.