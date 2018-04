Nejlepší lyžování v Alpách? Portes du Soleil, ukázal prestižní test

Stylové lyžování Vydejte se za sněhem do proslulých Alp. Vyberte si zimní dovolenou na míru z velké nabídky výhodných pobytů na Raketa.cz.

Každému ze tří set srovnávaných resortů přiděluje ADAC takzvaný Skipass-index. Cenu za jeden den lyžování porovnává s délkou sjezdovek, s počtem a kvalitou lanovek. Do výsledku se promítají také sněhové podmínky v oblasti nebo nadmořská výška místa.

Do hodnocení naopak nezapočítává kvalitu a množství restaurací či barů. Ve výsledku se neobjevuje ani atmosféra střediska spojená s krásou okolních hor.

Nejlepší lyžování v poměru cena/výkon pro letošek nabízí Portes du Soleil. Tamní jednodenní skipas přijde dospělého lyžaře na 45 eur. Za tuto cenu však dostává ve srovnání s jinými alpskými centry nadprůměrné lyžařské zážitky.

Druhé a třetí místo mezi francouzskými resorty zaujímají podle Skipass-indexu Via Lattea poblíž italských hranic a megastřediska Tři údolí.

Přední příčky ve srovnání rakouských lyžařských resortů patří Wilder Kaiser v Brixentalu, následuje Silvretta Ski-Arena IschglSamnaun a třetí místo patří Lyžařskému cirkusu Saalbach Hinterglemm Leogang.

Špičkové lyžování v Itálii lze očekávat v Monterosa-Ski, druhá skončila Via Lattea s olympijským střediskem Sestriere a třetí je Gröden/Seiser Alm se svým slavným lyžařským okruhem Sella Ronda.

Švýcarské hory reprezentuje vedle vítězného Portes du Soleil také Crans Montana a oblast Zermatt – Breuil – Cervinia.

Ve srovnání ADAC nechybějí ani německá alpská centra. Za nejlepší v poměru cena/výkon vybral autoklub Winklmoosalm/Steinplatte v oblasti Reit im Winkl před resortem Oberjoch – Bad Hindelang. Bronzová příčka patří německé klasice v podání Garmisch-Partenkirchenu.

Rakousko

1. místo: Lyžařský svět Wilder Kaiser – Brixental

280 km sjezdovek, 42,50 eur/den

Do tohoto lyžařského areálu ležícího poblíž Kitzbühelu je to autem z Prahy přes Mnichov necelých pět hodin jízdy, z Brna vede cesta přes Vídeň a Salcburk a je asi o hodinu delší. Středisko nevyniká náročnými sportovními tratěmi, ale na své si tu přijdou carveři a středně pokročilí lyžaři. Rozsáhlý zasněžovací systém pečující o 210 kilometrů tratí vyvažuje nepříliš vysokou nadmořskou výšku s nejvyšším vrcholem 1 957 metrů n. m.

2. místo: Silvretta Ski-Arena

se středisky Ischgl a Samnaun 240 km sjezdovek, 47 eur/den

Přeshraniční lyžařské centrum se dělí na rakouskou část Ischgl a na švýcarské Samnaun. Luxusní Ischgl kromě výborného lyžování pečuje o své klienty lifestylovými událostmi všeho druhu - dvakrát do roka například koncerty světových hvězd. Kdo neholduje apres-ski v baru, může dát přednost nákupům a restauracím s vybraným jídlem.

3. místo: Lyžařský cirkus Saalbach Hinterglemm Leogang

200 km sjezdovek, 45 eur/den

Jedno z nejmodernějších a největších rakouských center je oblíbené také mezi českými příznivci lyžování. Z Prahy i z Brna je to sem necelých šest hodin jízdy autem. Dříve chudá oblast se v posledních desetiletích proměnila v "lyžařský cirkus" - Saalbach Hinterglemm se opravdu takto nechává označovat. K výhodám rakouského zimního cirkusu patří nejen výborně tratě, ale také moderní lanovky.

Francie

1. místo: Portes du Soleil

650 km sjezdovek, 45 eur/den

Francouzsko-švýcarská lyžařská oblast s 650 kilometry sjezdovek v celkem 12 samostatných navzájem propojených centrech. I další údaje oblasti Portes du Soleil zní úctyhodně: lyžaři mají k dispozici 286 sjezdovek, z toho 27 černých, 104 červených, 122 modrých a 33 zelených. Jezdí mezi nimi 195 vleků. K areálu patří také celkem 11 snowparků a 90 horských restaurací.

2. místo: Montgenévre

60 km sjezdovek, 35 eur/den

Na první pohled nabízí Montgenévre spíše komorní atmosféru. Lyžařská oblast leží na francouzsko-italských hranicích, sto kilometrů západně od Turína. Avšak zdání může klamat. Montgenévre je součástí italské obří lyžařské oblasti Via Lattea se čtyřmi stovkami sjezdařských kilometrů, kam patří italská olympijská centra Sestriere a Pragelato. Montgenévre leží na jejím okraji.

3. místo: Tří údolí

600 km sjezdovek, 53 eur/den

Největší lyžařský areál na světě nemůže mezi nejlepšími francouzskými středisky chybět. K jeho nejznámějším centrům patří Courchevel, Meribel, Mottaret, Les Menuires nebo Val Thorens. Na své si tu přijdou lyžaři, freerideři i snowboardisté. Kdo však hledá něco klidného, v této továrně na lyžování komorní atmosféru nenajde.

Švýcarsko

1. místo: Portes du Soleil

650 km sjezdovek, 45 eur/den

Oblast na hranici mezi Švýcarskem a Francií bodovala v obou zemích. Je to jedna z největších propojených lyžařských oblastí na světě, které si oblíbili hlavně náročnější lyžaři. Skládá se z 12 resortů. Nejvíce lidí bývá ubytováno v Avoriaz v centru areálu. Lyžovat se začíná ve výšce 950 metrů a lanovky vyjíždějí až do 2 277 m n. m. Na vrcholcích nyní leží až dva metry sněhu. Má i vyhlášené freeridové terény.

2. místo: Crans Montana

160 km sjezdovek, 52 eur/den

Crans Montana - to jsou sluncem zalité svahy, na kterých potkáte lyžaře ze všech koutů Evropy i návštěvníky z jiných kontinentů. Ledovcová část nabízí spíše pohodové svezení na krátkých svazích. Síly naopak prověří 12 kilometrů dlouhá sjezdovka z Plain Morte. Lyžař na ní klesá o 1 500 výškových metrů.

3. místo: Zermatt - Breuil - Cervinia

275 km sjezdovek, 71 eur/den

Zermatt nabízí jeden z největších lyžařských zážitků nejen v Evropě. Lyžování pod magickou horou Matterhorn je naprosto jedinečné. Tomu odpovídají také vyšší ceny. Kdo si chce odskočit do Itálie, pustí se na lyžích do Cervinie. Zajímavé je také městečko Zermatt. Nejezdí tu žádná auta až na speciální hranaté elektromobily.

Německo

1. místo: Reit im Winkl

50 km sjezdovek, 42 eur/den

Nejlepší německé alpské středisko podle ADAC leží pětadvacet kilometrů od dálnice Mnichov - Salcburk. Oproti nedalekým salcburským a tyrolským megastřediskům toho nabízí o poznání méně. K vyzkoušení je tu 16 sjezdovek s převýšením 870 metrů a s nejvyšším vrcholem Steinplatte (1 860 m n. m.).

2. místo: Oberjoch-Bad Hindelang

32 km sjezdovek, 30 eur/den

Lyžařské centrum jihozápadně od Mnichova nedaleko Oberstdorfu. Na alpské poměry láká na skromnou nabídku sjezdovek, cenově je srovnatelné s nejlepšími českými areály. Zaměřuje se na rodiny a na zájemce o lehké až středně těžké lyžování.

3. místo: Garmisch-Partenkirchen Classic

40 km sjezdovek, 37 eur/den

Nejznámější německé alpské středisko Ga-Pa leží pod německým nejvyšším vrcholem Zugspitze. Náročné lyžování nabízí sjezdovka Kandahar s délkou 3,7 kilometru a s převýšením 940 metrů. 19 vleků lyžaře rozváží na tratě s různou náročností. V roce 2011 se tu konalo mistrovství světa v alpském lyžování.

Itálie

1. místo: Monterosa ski

180 km sjezdovek, 39 eur/den

Monterosa ski - to je lyžování v nádherné kulise čtyřtisícových vrcholů na hranici se Švýcarskem a nedaleko Francie. Na své si přijdou milovníci náročných sjezdů a také freerideři. Některé sjezdovky klesají až o 2 000 výškových metrů.

2. místo: Sestriere, Via Lattea

400 km sjezdovek, 45,50 eur/den

Obří italský areál Via Lattea leží na hranici s Francií a nabízí sjezdovky všude, kam jen lyžařovo oko dohlédne. Via Lattea znamená v překladu mléčná dráha, což snad má lyžařům napovědět, že bílé dlouhé sjezdovky jsou tu opravdu skoro nekonečné.

3. místo: Val Gardena a Seiser Alm

175 km sjezdovek, 46 eur/den

Pro Čechy je jihotyrolské středisko atraktivní nejen kvůli své poloze. Z Prahy sem lze dojet za šest hodin, z Brna je to do Val Gardeny (neboli Gröden) o hodinu víc. Celý areál je součástí lyžařského supercentra Dolomiti Superski a patří k tomu nejlepšímu, co Itálie nabízí. Vedle kvalitního lyžování potěší také gurmánskými zážitky.