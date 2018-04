Test lyžařských helem odhalil řadu dobrých, ale žádnou perfektní

Ideální přilba pro zimního sportovce musí ochránit hlavu při pádu a nárazu například do stromu. Zároveň by však měla přinášet pohodlí. To znamená, že lyžaře nemá tlačit, musí si rozumět s brýlemi a dobře odvětrávat pot.

Autokluby Německa a Rakouska (ÖAMTC) už tradičně neradí jen motoristům, jak vyváznout co nejbezpečněji z dopravní džungle, ale pouští se také do dalších testů spojených s bezpečností.

Tentokrát se zaměřily na helmy pro lyžaře a snowboardisty. Za jejich výkony je oznámkovaly jako ve škole, od jedničky po pětku.

Do srovnání autokluby vybraly helmy, u nichž pevná skořepina obepíná hlavu, ale uši nechává s měkkou ochranou.

Testy se odehrály z části ve zkušebně, kde přilby narážely do překážky nebo čelily náporům studeného vzduchu, aby se zjistilo, jak umí regulovat teplotu okolo lyžařovy hlavy. Speciální zařízení zkoušelo pevnost řemínků, kterým se přilba na bradě zapíná.

Žádná helma nedostala jedničku

Testovací skupina vyrazila ve druhé části zkoušek na sníh, aby na vlastní kůži vyzkoušela parametry, které laboratoř nezměří. Například zda ta která přilba tlačí, nebo je naopak pohodlná.

13 z 16 srovnávaných helem si z testu odneslo dvojku, tři zbylé obstály na trojku. Žádná tedy vyloženě nepropadla, většina je hodně dobrá, ale žádná není perfektní. Podle ÖAMTC lze lyžařské přilby dále vylepšovat po stránce bezpečnosti i komfortu.

Jezdíte na lyžích s přilbou?

Vítěz testu

Jako nejlepší se v testu představila helma Head Sensor, nezklame po stránce bezpečí ani pohodlí. Prodává se za částky okolo 2 500 korun.

Naopak nejhorší Cébé Spyner Flex připadala testovacím lyžařům těsná, navíc nemá tak dobré větrání jako ostatní zkoušené přilby. A nepřesvědčila ani svým zpracováním.

Kompletní přehled testovaných helem Detailní přehled testovaných výrobků včetně cenových relací (v eurech) si stáhnete ZDE

Dobrou zprávou z testu je zjištění, že levné helmy nezaostávají za dražšími značkovými přilbami.