Žiletka, co jede jak žehlička. Testujeme NEJ česká horská kola, 2. díl

Pohled odborníka P. Čábelického Kolo mne velice mile překvapilo. Pěkně zpracovaný rám, nezvyklá, ale velmi vkusná povrchová úprava, masivní profilovaná spodní trubka, zadní stavba subtilní, tvarově dobře vyřešená. Svezení je velice kultivované, vyvážené. Kolo jede skvěle za každým šlápnutím, žene jezdce kupředu. Přitom je v terénu obratné a hlavně pohodlné, jen při vysoké rychlosti je trochu neklidné, ale to bych mu odpustil, jezdce to nutí se koncentrovat na jízdu. Osazení na kole je v dané kategorii slušné, mix komponentů shimano je dobře zvolen. Vidlice reba je stálicí, ale čím dál více se nemohu zbavit dojmu, že už začíná být za svým vrcholem. Rozhodně to ale není vyloženě špatné. Funguje spolehlivě a když vezmu v potaz, že kolo je postaveno pro hobbíka, tak je její funkce dobrá. Překvapily mě ráfky od firmy Mavic, to se už moc často nevidí, hodnotím velmi kladně. Slabinou jsou pláště. Velmi jemný vzorek a nízká hmotnost, to je zaděláno na defekty a také ovládání ve složitějších podmínkách, jako je bláto, listí, štěrk je problém a chce to zkušeného pilota. Za mě jde o skvěle vyvážené kolo, vhodné pro hobbíka i amatérského závodníka. Razzer mile překvapil a mohu ho jen doporučit.