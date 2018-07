TEST DNES: Bývaly pro otrlé, dnes kempy lákají na vířivky i myčky nádobí

Byl to svérázný svět, který podpíraly hliníkové trubky a plnily plynové vařiče, vratké stolky a tranzistoráky, jejichž úkolem bylo izolovat soukromý život za plátěnými kulisami od okolního světa. Sociální zařízení bylo jen pro silné nátury, další servis chyběl, přesto bývaly v 70. a 80. letech kempy plné.

Později, na přelomu tisíciletí, se zdálo, že česká tábořiště zničí polopenze v Bibione, leč v posledních letech se Češi k romantice pod stanem (a stále častěji také v karavanech, bungalovech nebo mobilních domech) vrací. Jen jsou o dost náročnější než generace jejich rodičů.

Nejnáročnější z náročných bývají pochopitelně rodiny s dětmi, které přitom tvoří nejpočetnější skupinu domácích táborníků.

I proto se na prahu léta MF DNES rozhodla zjistit, co na ně v českých kempech letos čeká. Ve výběru, který redakce sestavila z více než šesti stovek možností na základě tipů Asociace kempů ČR a výsledků ankety Kemp roku 2017, se ocitlo čtrnáct areálů po celé zemi – od západočeského Brodu nad Tichou po severomoravský Příbor.

Pár hvězdných, ale všechny minimálně dobré

V každém kempu strávili redaktoři noc nebo alespoň celý den. Nejen aby si ověřili, jak příjemný areál tu na hosty čeká a kolik toalet mají k dispozici, ale také nakolik vstřícný je personál, co si můžete dát k večeři a zda vás v noci nebudou budit flamendři a před úsvitem cirkulárka ze sousedství.

A výsledek? Nejlepší hodnocené kempy se určitě vyrovnají západoevropskému standardu a i ty s průměrným hodnocením nejsou vůbec špatné. Teplá voda ve sprchách nikoho neohromí, běžné jsou pračky, sušičky, někde i myčky nádobí, wi-fi signál, rodinné sprchy, přebalovací místnosti, vířivky, sauny a restaurace s propracovanou gastronomií.

Rodinný nebo komfortní?

Leč pozor, nenechte se uchlácholit, že se všude pomějete jako v nejlepším kempu v Evropě, rakouském Grubhofu poblíž Lince. Abyste nebyli zklamáni či překvapeni, rozhodněte se, ještě než vyjedete s plnou výbavou pod stan, co vlastně od místa, služeb a ubytování očekáváte.

„Jsou kempy, které nemají ambici rozšiřovat základní služby, protože mají stálou klientelu a vyhovuje jim tzv. rodinná atmosféra. Nepřivítá vás tu luxusní vybavení a nabízené jídlo bývá připravováno z polotovarů, ale přístup majitelů je osobní a nic není problém,“ popisuje jednu kategorii kempů blogerka a karavanistka Klára Hájek Velinská, která spravuje server All4Camper.cz.

To je třeba příklad Eurocampingu v Bojkovicích na Uherskohradišťsku nebo Campu Karolina nedaleko Mariánských Lázní.

A pak jsou kempy, jako je Vranovská pláž nebo Morava Camp v Mohelnici. „Ty se rozhodly růst, a tak se musí přizpůsobit poptávce po lepších službách, vybavení a nabídce zábavy. Musí se přizpůsobit faktu, že nejvíce kempují právě rodiny s dětmi, které potřebují kvalitní zázemí a služby,“ vysvětluje vyznavačka celoročního kempování.

Do kempu klidně i v zimě

Skutečně, to není překlep, už dávno totiž neplatí, že sezona kempování začíná a končí s letními prázdninami. To by se ostatně areály, které každoročně investují do rozvoje a vybavení, neuživily.

Proto se i v Česku na desítky počítají místa s celoročním provozem, další kempy svou sezonu začínají s Velikonocemi a prodlužují ji daleko do podzimu. Vždyť lyžaři či „tuláci“ s obytnými vozy cestují po Evropě nejen v létě.

„Doufám, že se počet takových kempů bude zvyšovat. V Česku bylo k 1. lednu 2018 registrováno 45 910 obytných aut a přívěsů. To není málo a k tomu je třeba ještě připočítat zahraniční karavanisty. Takže každá zpráva o dalším kempu, který se rozhodl prodloužit sezonu, nás těší,“ chválí odvážné provozovatele Hájek Velinská, která doporučuje ještě před rezervací či odjezdem prostudovat nabídku konkrétního kempu na internetu.

A když už jste na místě, jak poznat, že jste nešlápli vedle? „Nejlépe je ještě před ubytováním obhlédnout čistotu toalet a sprch a poptat se kempujících na teplotu vody ve sprchách,“ radí blogerka.