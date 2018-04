Test horských kol: „celopéro“ v drsném souboji porazilo „hardtail“

Jak to vidí žena, tedy Lucie Policarová Pro paní či slečnu, která chce vyměnit starý hardtail za nový a chce se držet v cenové relaci kolem 20 tisíc korun, tohle kolo dobře poslouží na kratších, třeba půldenních výletech po zpevněných lesních nebo polních cestách a cyklostezkách. Zpočátku mi vadilo, že jsem hodně cítila každý kořen nebo kámen, že se mnou kolo házelo a musela jsem být obezřetná. Ale to je čistě o zvyku. Čím jsem si skoro jistá, že po čtyřech a více hodinách jízdy by mne slušně bolel zadek.

Celoodpružený Spark je co se váhy týká téměř srovnatelný s hardtailem (alespoň pocitově), zato jízda na něm je nesrovnatelně větší zážitek. Na tomto kole si i rekreační bikerka může s větší jistotou zkusit zajet nějaký techničtější terén, protože kolo pobere daleko víc nerovností. I delší jízda na něm je díky tomu pohodlnější. Navíc na cyklostezkách lze snadno ovládáním na řídítkách vidlici zamknout a zamezit tak případnému "propružení" kola a tím namáhavější jízdě. Full je univerzální na všechny typy cest. Je to sice o něco větší investice, ale jakmile člověk takové kolo vyzkouší, těžko se vrací zpátky. Mě jízda na celoodpruženém kole prostě baví víc.