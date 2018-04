Testujeme NEJ česká horská kola. Sup, který nemá slabinu, dá i maraton

Superior xp 919 je třetím v pořadí testovaných horských kol české provenience. Připomínáme, že jsme záměrně zvolili kategorii dostupnou „pro každého“, kterou čeští výrobci zároveň zvládají nejlépe. Tedy typ XC (cross country) vhodný pro rychlejší jízdu v lehčím až středním terénu s 29 palcovými koly, hliníkovým pevným rámem a trošku slušnějším osazením v cenové relaci 35 - 40 000 kč.

Pohled znalce Pochází se serie race – zrozen pro závod, jak uvádí výrobce. Mohu jen potvrdit. Zatím nejlepší kolo z testovaných modelů. Rám je dobře navržen pro „chrty“, je dostatečně tuhý v oblasti středu a hlavy. Kratší zadní stavba, strmý úhel hlavové trubky – 71 stupňů, zaručuje dobrou akceleraci a hbité ovládání. Na druhou stranu v rychlých a prudších pasážích vyžaduje pevnou ruku a přesné vedení. Moc toho za jezdce neudělá, je prostě navržen pro závodění. Tak to s takovými stroji je. Hbitost ovládání a rychlost akcelerace je trochu vykoupena nutností kolo neustále řídit. Jinak mírné předsazení sedlové trubky dává dost prostoru pro zadní plášť šíře i 2,25. Provedení zadní stavby je na jedničku. Je subtilní, profilovaná a spodní vzpěra je podsazena pod zadní osu, což zlepšuje flexibilitu a schopnost pohlcovat nerovnosti. Integrovaná hlava v provedeni tapered a částečné vnitřní vedení také není úplná samozřejmost, takže celkově pochvala. Kolo je rozumně osazeno, vzhledem k cenové hladině, kde se pohybujeme. Systém 2x10 je pro drtivou většinu uživatelů ideální volba, shimano pak jistota funkce. Vidlice gold má již vnitřní nohy hliníkové, takže byť je to nižší model, tak bych jej rozhodne nepodceňoval - varianta vzduchového pružení je v této cenové kategorii standard. Nešetřilo se ani na sedle a ručkách, kde jsou špičkové esi doladěny v barvě kola. Naopak trochu se šetřilo na brzdách a i když jsou z kolekce shimana, tak se spíše, než na takový sportovně/závodně laděný stroj, hodí na nějaké trekové kolo. Brzdová páka je hodně dlouhá, na 2 prsty, což se dnes už nevozí. Kola jsou dobře postavena, pláště s trochu jemným vzorkem, takže na suchu dobré, ale těžší terén s nimi nezkoušejte. Bude to možná první věc, kterou na kole vyměníte. Jinak skvěle postavený stroj, mohu jen doporučit! Pavel Čábelický, reprezentační mechanik

Hned po vybalení z krabice bikerovo srdce zaplesá. Na tomhle kole se zbytečně nešetřilo. Pozná se to na zdánlivých detailech.

Například kvalitní sedlo od renomovaného italského výrobce Fizik - Nisene XS MG, dostatečně široká a mírně zahnutá řídítka se silikonovými gripy ESI.

Pro pohodlnou jízdu

Za pozornost stojí i rám a jeho zpracování. I na něm je vidět, že česká firma u toho, co prodává, také přemýšlí. Rámy Superioru se vyvíjejí u nás v Kopřivnici - vývojáři nakreslí geometrii, profilování trubek atd. S tím pak jedou na Tchaj-wan, kde si to, co vymysleli, nechají vyrobit.

Rám má od pohledu moderní stavbu - mohutnou spodní trubku, aby kolo bylo pevné. Naopak horní trubka se zužuje směrem k trubce sedlové, která je ve spodní části lehce zalomená tak, aby se zadní kolo co nejvíc přiblížilo středu.

Největší pozornost však zaslouží zpracování zadní stavby, zejména zalomení spodní trubky v poslední části. To vše slouží k to mu, aby jízda byla pohodlná.

I zbytek zpracování a osazení kola jsou přinejmenším dobré. Dva bovdeny jsou vedeny přímo rámovou trubkou, jeden je upevněn na spodku. Vidlice Rock Shox 30 Gold TK Tapered s zdvihem 100 mm odpovídá ceně, stejně jako přehazovačka Shimano XT a další komponenty. Velmi příjemné je zamykání PopLoc na pravé straně řídítek. I váha kola patří ke špičce v této kategorii - 11,8 kg.

A pojďme už konečně na jízdu. Nová 919 nás opravdu nezklamala. První pocit? Kolo jede po rovině i do kopce rychle, pocitově i skutečně. Rám je pevný a zároveň dostatečně pohodlný. Potvrdila to i stokilometrová ostřejší jízda v lehčím a středním terénu. Drží směr, nevlní se, velmi dobře reaguje na jezdcovy impulzy.

Co by se dalo vylepšit? Nejslabším článkem jsou asi brzdy, Shimano LX by „supíkovi“ slušely víc. A s nastavením vidlice plus foukáním plášťů je třeba si dost pohrát. Nakonec není špatná, ale třeba jen o chlup dražší Fox 32 Float by byla lepší.

To jsou ale spíš jen detaily. Toto kolo bez jakýchkoli výhrad konkuruje obdobným modelům špičkových zahraničních značek.

Nás překvapil zejména rozsah použití. Od poklidné výletní jízdy přes středně obtížný terén s trailovými prvky až po jezdivý maraton v ostrém závodním tempu. Ano tenhle stroj se dá vzít i na závod.