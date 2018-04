Jaké je horské kolo olympijského vítěze Nina Schurtera

Jak to jezdí Ninovo kolo je úplně jinak postavené než kolo Járy Kulhavého. Je vidět, že oba závodníci hodně ovlivnili stavbu svých strojů. Obě jsou špička, obě vyhrávají ty největší závody a přitom jsou naprosto odlišná.

Spark má hodně položenou hlavu – 68,5 stupně (o 1,3 víc než předchozí model), hodně krátkou zadní stavbu 435 mm. Takto položená hlava je většinou na trialových kolech, přední kolo společně s vidlicí s offsetem 52 je tak hodně daleko vepředu. Už dlouho se mi nestalo, abych viděl přední nábu při posezu na kole před řídítky. Kolo se díky hodně krátké zadní stavbě rychle pohne směrem kupředu, není to ale tak svižné jako u konkurenta. Položená hlavovka je znát, stroj se trochu hůř překlápí pod rukama. Má prostě vetší stabilitu. Zato skvěle vede směr, ochotně jede tam, kam pilot chce. Prudká změna směru, zlomit ho kolem špendlíku, stabilita v prudkém sjezdu, to je něco, co si pilot skvěle užije. Je to hotová hračka, zábavná, živá. Nejlépe se cítí v zatočeném trailu, kdy je potřeba měnit směr jízdy, při každém průjezdu zatáčky, zatlačení do pedálů kolo zrychluje a jezdce to neskutečně baví. O co lépe s ním jezdí dolů, o to horší je to ale nahoru. Váha jezdce je posunuta více dozadu, takže zvládat prudké výjezdy je obtížnější. Pilot musí více pracovat s těžištěm, dbát na dostatečné přisednutí a zároveň nechat dostatek váhy nad předním kolem, aby se nezvedalo. Ze sedla je to ještě větší práce. Na kole je vážně vidět Ninův rukopis, odpovídá jeho jízdnímu stylu – dynamické a agresivní jízdě, bleskovým změnám směru, hrát si s kolem, parádičky pro diváky. Stroj jen podtrhuje jeho nejsilnější stránku, a tou je rychlost a obratnost ve sjezdu, bavit diváky, užívat si zábavu i při maximálním nasazení v závodě. Maximální akceleraci dokáže nahradit silovým pojetím jízdy, kde hodně zapojuje ruce, takže dokáže kolo lépe překlápět ze strany na stranu a tím jej urychlit. Pavel Čábelický, reprezentační mechanik