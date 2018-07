VELKÝ TEST ELEKTROKOL: Kategorie horských kol s pevným rámem

Apache Yamka MX 16 Ah

Test elektrokol - Hardtail MTB Apache Yamka

Domácí producent samozřejmě nemohl v nabídce vynechat kola pro dámy a při pohledu na model Yamka by to také byla škoda. Říká se, že když si kolo vybírá žena, má úplně jiná měřítka, než když kolo vybírá muž. A to se často projeví při výběru dámského nebo dětského kola.

Technické údaje rám: Alloy 6061

Alloy 6061 vidlice: SR Suntour XCR 32 Air RL-R

SR Suntour XCR 32 Air RL-R kliky: Spec NW, 38 z., nepadací

Spec NW, 38 z., nepadací řazení: Shimano Deore M6000 1x10

Shimano Deore M6000 1x10 přehazovačka: Shimano Deore M6000

Shimano Deore M6000 kazeta: Shimano HG 500, 11–42 z.

Shimano HG 500, 11–42 z. brzdy: Shimano Alivio M396, 180/180 mm

Shimano Alivio M396, 180/180 mm ráfky: Remerx Rock Disc

Remerx Rock Disc pláště: Schwalbe Smart Sam, 27,5x2,25"

Schwalbe Smart Sam, 27,5x2,25" velikost: 14,5/16/18"

14,5/16/18" hmotnost: 23 kg

23 kg motor: Bafang MaxDrive 250 W, 36 V, 250 W, 80 Nm

Bafang MaxDrive 250 W, 36 V, 250 W, 80 Nm baterie: LG Li-Ion 36 V, 16 Ah, 576 Wh

LG Li-Ion 36 V, 16 Ah, 576 Wh cena: 51 990 korun



Jsou však rodiny, kde muž „sedí“ na rodinném rozpočtu, je takovou technickou autoritou, že má poslední slovo, nebo je to zkrátka cyklista, který by „měl vědět“. Pak žena-cyklistka nemusí být s výběrem úplně spokojená, a to se pak s velkou radostí nejezdí.

Apache Yamka nepochybně uspokojí obě strany, vždyť se na ni podívejte vlahým ženským pohledem. Kolo v jemných barvách, na první pohled dámský stroj. Dámy se budou ještě nepochybně ptát na hmotnost, možná počet převodů, ale určitě ovládání. Všechno je tak, jak má být.

A technicky? Nový hydroformingový rám z hliníkové slitiny zpola ukrývá baterii s kapacitou 16 Ah a pohon Bafang MaxDrive s maximálním točivým momentem až 80 Nm. Muže uspokojí 100 mm zdvihu vzduchové vidlice SR Suntour XCR 32 Air RL-R a výbava Shimano Deore. Spokojenost musí být na obou stranách, pokud je cílem sehnat dámské horské elektrokolo za padesát tisíc.

První dojmy testerů Ondřej: Motor má trochu nižší výkon, velmi tichý, na ovládání je kolo velmi příjemné. Celkově má „jemný“ projev, přátelské kolo vhodné pro ženy. Martina: Živé kolo, pohodlné na jízdu. Brzdy, řídítka i sedlo - velmi mi vyhovovaly. Pro mě vhodný mezistupeň mezi klasickými krosy a celoodpruženými koly. Slávka: Na rovině a v lehčím terénu úplně bez potíží, v prudkém kopci bych uvítala silnější projev motoru. Asistence byla plynulá, kolo se krásně ovládalo i díky kratšímu rámu, přesně široká řídítka, pohodlné sedlo. Tichý motor.

Apache: Komplexní hodnocení Asistence při jízdě po rovině (asfalt 2,5 km) - Jak elektromotor pomáhal při jízdě po rovině? 4,5 - Zabíral motor rovnoměrně a plynule, nebo příliš brzy, příliš pozdě, vypínal nebo „cukal“? 3,75 Asistence při trekingové jízdě (šotolina 1,5 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z trekingové jízdy po šotolině do mírného stoupání? 4 Asistence při terénní jízdě (středně těžký terén 1 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z terénní jízdy do prudkého stoupání? 2,75 - Byl výkon motoru silný a dávkovaný přesně, nebo přicházel příliš pozdě a/nebo výkonově pro vás nedostatečně? 2,75 Jízda bez motoru (300 metrů) - Je jízda bez motoru snadná, nebo lze šlapat jen ztěžka? Cítili jste nějaký odpor motoru? 2,75 Hlučnost - Jaká byla subjektivní hlučnost motoru? 4,25 Ovládání - Jak složité bylo elektrokolo za jízdy ovládat? 4,25 Dojezd 65 km Výsledek ergotestu 3 Celková známka jízdního testu 3,62 Pozn.: udělovalo se 1 až 5 bodů, 5 je maximum

Verdikt: Kolo s vynikajícím dojezdem, velmi tichým motorem a plynulým záběrem. Pohon je naladěný spíše krotce, v prudkých stoupáních neohromí silou a dravostí, ale možná právě to cyklistky při jízdě ocení.