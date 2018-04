TEST: Dovolená s cestovkou, nebo na vlastní pěst? Víme, jak ušetřit tisíce

vypočítali jsme za vás: kdy, kam a za kolik 1) Kanárské ostrovy, Gran Canaria Týden u moře v apartmánu s vlastní stravou, letecká doprava, 2 dospělí + 1 dítě, třetí listopadový týden 2010.

Cestovní kancelář: celková cena 18 300 Kč za dospělého/dítě, celkem 54 900 Kč.

Na vlastní pěst: doprava Praha – Las Palmas a zpět 5 000 Kč na osobu (easyJet a Ryanair s přestupem v Londýně), nocleh na zpáteční cestě v Londýně 750 Kč na osobu, ubytování Gran Canaria od 155 € za apartmán, půjčení auta od 190 €, celkem 26 200 Kč.

Doporučení: Není co řešit, úspora při individuálním zařízení cesty je obrovská. Ušetříte více než polovinu peněz , navíc ve výpočtu ceny máte půjčení auta, které cestovní kancelář v základní ceně nenabízí. Jedinou výhodou programu zakoupeného u CK je přímé letecké spojení. Zařídíte-li si cestu sami, musíte kvůli nenavazujícímu spojení na cestě zpět nocovat v Londýně - to však za cenový rozdíl několika desítek tisíc rozhodně stojí. 2) Costa Brava, Španělsko Týden u moře v hotelu*** s polopenzí, pozemní doprava, 2 dospělí, druhý srpnový týden 2010.

Cestovní kancelář: celková cena od 13 500 Kč na osobu.

Na vlastní pěst: doprava autem 7 600 Kč + 140 € poplatky za dálnice, hotel 550 € za pokoj se snídaní, večeře á 15 € x 7. Celkem 15 500 Kč na osobu.

Doporučení: Toužíte-li po Španělsku, chcete-li jet po zemi a jste jen dva, svěřte se raději cestovce – bude to o něco lacinější a dlouhá cesta je mnohem snesitelnější když nemusíte řídit. Pokud se nebojíte čekat do posledního dne na nějaký "last minute", je navíc pravděpodobné, že cena od cestovní kanceláře bude ještě nižší než uvedená. 3) Costa Brava, Španělsko Týden u moře v hotelu*** s polopenzí, letecká doprava z Prahy, 2 dospělí, druhý srpnový týden 2010.

Cestovní kancelář: celková cena od 15 100 Kč na osobu (no name hotel).

Na vlastní pěst: letecká doprava Praha – Barcelona a zpět 4 000 Kč, transfer z/na letiště 30 €; hotel 550 € za pokoj se snídaní, večeře á 15 € x 7. Celkem 14 500 Kč na osobu.

Doporučení: Obě varianty jsou cenově srovnatelné , mírně dražším nákupem v cestovní kanceláři ušetříte dost času a starostí. 4) Prodloužený víkend v Římě Tři dny v Římě v hotelu*** se snídaní, letecká doprava z Prahy, 2 dospělí, první zářijový víkend 2010 (typ "eurovíkend")

Cestovní kancelář: celková cena od 7 690 Kč na osobu.

Na vlastní pěst: letecká doprava Praha – Řím a zpět 2 300 Kč, transfer z/na letiště 10 €; hotel od 170 € za pokoj. Celkem 4 700 Kč na osobu Kč.

Doporučení: Krátký výpad do "věčného města" si s předstihem naplánujte sami , ušetříte dost peněz. 5) Švýcarsko, údolí Engadin Šest dní cyklistický a turistický zájezd, ubytování v kempu, pozemní doprava z ČR, 2 dospělí + 2 děti, poslední červencový týden 2010.

Cestovní kancelář: celková cena 7 300 Kč na osobu s polopenzí ze zdrojů CK, celkem 29 200 Kč.

Na vlastní pěst: doprava autem Praha – Svatý Mořic a zpět 3 000 Kč, strava z vlastních zdrojů 5 000 Kč, kempovné 5 500 Kč, celkem 13 500 Kč.

Doporučení: Cestu si zařiďte sami, přijde vás to na polovic. Cestovní kancelář sice v tomto případě zařídí převoz kol a logistiku na místě, ale pokud jste jen trochu zběhlí, tak za dvojnásobnou cenu vám to nestojí. 6) Jižní Norsko Putování jižní částí Norska, spíte každý den jinde, 11 dní, pozemní doprava, parta 4 přátel, červenec 2010.

Cestovní kancelář: celková cena 13 500 Kč za dospělého, celkem 54 000 Kč.

Na vlastní pěst: doprava autem včetně trajektů přes Balt 25 000 Kč, kempovné 8 000 Kč, celkem 33 000 Kč.

Doporučení: O dost levnější je to individuálně , ale počítejte s dlouhými vzdálenostmi, dva zkušení řidiči se při dopravě autem jeví jako nutnost. Značnou položku (v našem výpočtu nezapočtenou ani v jedné variantě) hraje stravování, vždyť Norsko je nejdražší zemí Evropy, předpokládáme proto, že část potravin se povezete tak jako tak sebou. Ve Skandinávii se smí skoro všude volně stanovat, výdaje za kempovné (chatky) tak lze snadno ušetřit. 7) Puerto Plata, Dominikánská republika

Jeden týden pobytu u moře all inclusive, letecká doprava, 2 dospělí, únor 2011.

Cestovní kancelář: celková cena 23 500 Kč za dospělého, doprava na letiště (Berlín) á 1 500 Kč, celkem 50 000 Kč.

Na vlastní pěst: letecká doprava (easyJet, American Airlines s přestupem v Londýně) 18 000 Kč za osobu, ubytování 5 000 Kč za osobu, transfery 500 Kč za osobu, strava 2 500 Kč za osobu, celkem 52 000 Kč.

Doporučení: Svěřte se cestovní kanceláři , je to mnohem pohodlnější a taky trochu levnější. Jak jsme hodnotili U výpočtu ceny při individuálním obstarání cesty jsme používali zejména následující zdroje:

Ubytování: servery www.booking.com a www.hotel.de, respektive stránky jednotlivých měst a oblastí;

Letecká doprava: webové stránky jednotlivých společností a server www.sa.cz. Do ceny započítáváme jedno zapsané zavazadlo.

Půjčovny aut: servery www.holidayautos.co.uk, www.auto-europe.co.uk;

Vlastní doprava automobilem: zahrnuty jsou náklady na pohonné hmoty (při spotřebě 7 litrů / 100 km) a povinné poplatky (dálnice, tunely apod.); není započítána amortizace vozidla.

Kurzový přepočet: 1 € = 25,80 Kč.

Pro nabídky cestovních kanceláří a agentur jsme použili servery www.dovolena.cz a www.invia.cz. Údaje a ceny použité ve výpočtech jsou platné k 29.6.2010.