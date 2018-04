Tesknící tuleň se vrací na Hel

Severopolský poloostrov Hel láká mladou samici tuleně kroužkového. Na začátku roku ji na jedné z pláží poloostrova našli nemocnou a vyčerpanou pracovníci tamní mořské stanice patřící univerzitnímu oceánografickému institutu. Po několikaměsíční péči ji na konci dubna opět vypustili do volné přírody. Tulení samice se ale na pláže poloostrova vrací. "Je to trochu divná tulení samice. Chová se, jako by byla na lidi přivyklá od dětství," řekla Iwona Kukliková z mořské stanice. Kulka, jak helští mořští vědci zvíře pojmenovali, totiž při svých opětovných návštěvách Helu bez obav vychází na méně rušné pláže a nebojí se ani přiblížit k lidem.