Obavy z možných teroristických útoků ovlivňují mimo jiné i cestování a zřejmě jen málokoho nikdy nenapadlo, jak by se zachoval, kdyby se stal obětí teroristického útoku. Drew Dwyer, bývalý agent CIA, dal dohromady tipy, které vám při cestování mohou zachránit život.

Ani přízemí, ani nejvyšší patro

Jedno z nejdůležitějších pravidel zní, že byste vždy měli na recepci hotelu požádat o přidělení pokojů, které se nenacházejí ani v přízemí, ani v nejvyšších patrech hotelu. „Nejvyšší patro hotelu je nevýhodné kvůli tomu, že nedovoluje prakticky žádný manévrovací prostor,“ uvedl pro deník Sun Drew Dwyer. „Přízemí je zase pro potenciální útočníky snadno dostupné.“ Stejně tak Drew doporučuje hostům, aby si při ubytování vyžádali kopii únikového požárního plánu.

Dvě třetiny Čechů vybírají dovolenou podle rizika teroristického útoku Až 67 procent Čechů bere při výběru dovolené v úvahu riziko teroristického útoku v dané destinaci. Větší obavy mají hlavně starší lidé. Češi se bojí teroristů více než zbytek Evropy, v průměru se toto číslo v Evropě pohybuje kolem 48 procent lidí, v České republice je toto číslo téměř o dvacet procent vyšší.

„Pro případ, že byste potřebovali pokoj rychle opustit, je výhodné mít po ruce malé zavazadlo, kde budete mít sbalené peníze a doklady,“ dodává bývalý detektiv CIA.

I když vám může připadat jako lehce paranoidní, hrozba terorismu ovlivňuje i cestovní ruch a ochotu lidí cestovat vůbec. Například populární prázdninové destinace jako Francie, Turecko nebo Egypt jsou klasifikovány jako země s vysokým rizikem teroristického útoku.

„Pokud má terorista zbraň, všechno se odehraje velmi rychle, proto platí základní pravidlo zkusit se odtud dostat co nejrychleji pryč. Utíkat a schovat se na místě, kde je menší pravděpodobnost, že váš útočník najde,“ říká Randy Spivey, zakladatel společnosti Center for Personal Protection and Safety.

„Pokud se nemůžete dostat z budovy, protože se nacházíte ve vyšších patrech, nejlepší je vyběhnout po schodech do nejvyššího patra a odtud pak na střechu. Zkrátka dostat se od nebezpečné situace, co nejdál to jde. Utíkejte co nejrychleji a důvěřujte svým instinktům. Může to znít logicky a jednoduše, ale spousta lidí v krizové situaci ztuhne a jen stojí.“

Nehrajte mrtvého

Jakmile se dostanete pryč, najděte si místo, kde se můžete schovat a ideálně i zabarikádovat. „Pokud se nemůžete dostat ven z budovy, zamkněte se například v koupelně a ideálně zabarikádujte dveře, abyste útočníkovi ztížili přístup,“ říká Randy Spivey.

„Pokud nemáte žádnou možnost dostat se od útočníka pryč, musíte se pokusit odzbrojit ho. Například při masakru, který se v roce 2016 odehrál v nočním klubu v Orlandu, střílel jen jeden útočník. Pokud se vám podaří na svou stranu získat pět nebo šest lidí, máte velkou šanci, že se vám podaří útočníka odzbrojit. Skupina lidí dokáže mnoho, ale musí najít mentální kapacitu k tomu, aby jednali kolektivně.“

„Problém s běžnými lidmi, kteří nikdy neabsolvovali žádný výcvik, je v tom, že zůstanou stát na místě, zírají a jsou úplně ztuhlí. To je ta nejhorší věc, kterou můžete vůbec udělat. Stejně tak předstírání, že jste mrtví, by mělo být tou úplně poslední možností, ke které se uchýlíte. Sice existují lidé, kterým tato metoda zachránila život, ale příliš se to nedoporučuje.“

Ztlumte telefon

„Je však potřeba uvědomit si, že i v případě, že nejste v zorném úhlu útočníka, to nemusí znamenat, že jste v bezpečí,“ uvedli bezpečnostní experti, které oslovil deník The Telegraph. „Kulky dokážou projít skrz sklo, dřevo, kov i cihly.“ V první řadě zavolejte na policii a informujte je o detailech útoku, hned poté ztlumte zvuk svého telefonu, aby vás útočník podle něj nenašel. Nestarejte se o zavazadla a trvejte na tom, aby ostatní utekli s vámi a nezůstávali na místě.

Nejbezpečnější jsou podle expertů údajně hotelové pokoje ve druhém a ve třetím patře, co nejdál od hotelové haly a restaurace. Ty totiž nejsou v případě útoku tolik „na ráně“ a zároveň nejsou tak vysoko, abyste se nemohli (třeba i v případě požáru) případně spustit z balkonu. Ideální je, pokud se vám podaří dostat pokoj v blízkosti požárního schodiště.

Boj až na posledním místě

Akční video, které vám poradí, jak se zachovat během teroristického útoku, zpracovala v loňském roce také Policie České republiky. Ani tady se nedoporučuje hrát si na hrdinu. V případě útoku šíleného střelce či jiného teroristického činu by se měl člověk řídit podle strategie “Utíkej, schovej se, bojuj“.

„Policejní složky jsou v případě podobného útoku na místě do několika minut, ale to je doba, kdy jsou lidé odkázáni sami na sebe. Instruktážní video seznámí veřejnost, jak v těchto situacích reagovat,“ řekl o projektu jeho autor Ladislav Beránek, koordinátor prevence Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.