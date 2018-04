Termessos: Kamenné město v oblacích

MŮŽE SE HODIT Co v okolí Antalye navštívit Jste-li milovníky moře a slunění, vydejte se na vyhlášenou tureckou riviéru. Má úroveň a nabízí všechno, co správná riviéra nabízet má. Prosluněné písečné i oblázkové pláže, stovky hotelů a kempů všech cenových kategorií. Moře je čisté a teplé, koupací sezona dlouhá, od počátku dubna do konce října. Oblast nabízí jistotu 300 slunečných dnů v roce. Omrzí-li vás pláže, neváhejte a vydejte se propátrat okolí Antalyjského zálivu. Zvláště pro milovníky antické historie je opravdovým rájem. Pergé, Aspendos, Side a několik dalších rozsáhlých zřícenin starověkých měst jsou od rušné Antalye, co by kamenem dohodil. Mimochodem, Turecko se starověkými památkami jen hemží. Je zemí Homéra a Troje, zemí dvou ze sedmi divů světa - mauzolea v Halikarnassu a Artemidina chrámu v Efesu. A obrovského množství dalších památek. Jak se tam dostat Přímo do Antalye se dostanete s leteckou společností Turkish Airlines z Prahy za tři a půl hodiny. Cestujete-li do Termessosu, nejlépe uděláte, když si najmete taxi v Antalyi. Vyjde to asi na 20 eur tam a zpět. Levnější, ale i časově náročnější je cesta po vlastní ose. Nasedněte v Antalyi na autobus směrem na městečko Kortekuli a nechte si zastavit na odbočce na Termessos. Odtud je to 9 kilometrů na parkoviště pod horou. Často tam čekají taxikáři, ale buďte si jisti, že si na vás smlsnou. Od parkoviště ještě musíte absolvovat dvacetiminutové stoupání směrem k amfiteátru.