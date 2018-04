Terénní krkonošská vyjížďka

Pro ty, kteří nejsou ubytování ve Špindlerově Mlýně, je nejlepší zaparkovat auto na nejhořejším parkovišti pod Medvědínem (100 Kč/den) a přestoupit na autobus směr Špindlerova bouda (35 Kč za osobu a lyže). Kdo přijede dálkovým autobusem, může nastoupit již na autobusovém nádraží. Busy odtamtud jezdí každou hodinu vždy v půl.



Na Špindlerovce hodí turisté lyže na ramena a pěšky vystoupají na Malý Šišák. Samozřejmě to jde i s lyžemi na nohou, ale je to do prudkého kopce pomalejší. Z Šišáku míří cesta dolů pod Stříbrný hřeben do údolíčka, kde se sbírají vody Čertovy strouhy. Dvěma krátkými, ale strmými výšvihy se trasa zvedne k Luční boudě. Pokud tady budete před druhou hodinou, máte dobrý čas. Vydat se do Bílého Labe později je na pováženou. Poté raději na Luční přespěte (150 Kč/noc) nebo pokračujte dobře ujetými a vyznačenými běžeckými trasami přes Výrovku do Pece pod Sněžkou nebo Strážného.



Od Luční boudy zpočátku klesá mělké údolíčko ke dvěma starým vodárenským domkům jen lehce, ale za nimi se zařízne hluboko do srázů a lyžaři nad ním většinu času traverzují traverzují. Nejprve vlevo, po nějakých pěti stech metrech přejedou doprava na mírnější louky, a když se dno změní na strž, zase doleva. Chvíli se jede hlubokým prašanem v lese a najednou je třeba udělat dvousetmetrový traverz v prudkém svahu pár metrů nad potokem. Tady by se nemělo padat, protože koupel v ledové vodě by se odehrávala dost daleko od nejbližší boudy.



Že jsme z nejhoršího venku, poznáme, až když začne hrozit jiné nebezpečí. Podjíždíme totiž několik lavinových drah, které stékají po levé ruce z Kozích hřbetů. Poslední připomíná svojí šířkou velkou paseku a obvykle je v její spodní části vidět několik sesypaných lavin dohromady. Za nimi poprvé uvidíme turistickou značku, které nás vysoko nad vodou provede klesající stezkou skrze hluboký les k boudě U Bílého Labe. Dá se tu najíst i přespat. Od boudy už vede podél říčky mírně klesající lyžařská dálnice ujetá rolbami i spoustou běžkařů. Ta nás dovede k Dívčím lávkám a do Špindlerova Mlýna.



POZOR!

Popsaná trasa je v zimě oficiálně uzavřena, hrozí na ní laviny a cesta v ní je obvykle zasypaná sněhem. Údolí není pokryto signálem mobilních telefonů.



Doporučené vybavení:

Turistické lyže alpského typu, lavinový vyhledávací přístroj, mapa, busola. Sjezd by mělo uskutečnit nejméně tříčlenné družstvo.