Teplé počasí způsobuje různé problémy

Vzhledem k výskytu sinic omezte koupání na deset minut a po každém vyjití z vody se osprchujte. Toto oznámení se na začátku víkendu objevilo na koupalištích Džbán, na rybníku Šeberák a také na hostivařské přehradě, kde hygienici zjistili zvýšený počet těchto rostlinných bakterií předevčírem. "Řídíme se podle dvou limitů, takzvané hodnoty doporučené a hodnoty limitní. V doporučené hodnotě, která je ohraničena dvěma tisíci sinic na mililitr, lidem radíme, aby se po koupání osprchovali a ve vodě se nezdržovali příliš dlouho. Když se překročí limitní hodnota s maximální hranicí deseti tisíc sinic na mililitr, koupání zakazujeme," řekl Jaromír Sobota, městský hygienik, s tím, že na třech inkriminovaných koupalištích se hodnoty sinic pohybovaly mezi čtyřmi sty a čtyřmi sty padesáti sinicemi na mililitr. Kvalitu vody tak na koupališti Džbán hygienici ohodnotili velmi kuriózně. "Při odběru v pondělí nám hygienici oznámili, že máme minimální nadlimitní stav limitů," podivoval se provozní koupaliště Jan Moravec. Jaromír Sobota nicméně podotkl, že vážnější nebezpečí lidem při koupání ani v těchto koupalištích nehrozí, připustil však, že zdravotní problémy mohou mít především alergici a děti. "Závažné problémy by lidé mít neměli, ale jestliže jsou sinice toxické, mohou způsobit záněty spojivek a alergické vyrážky. Problémy mohou mít také děti, které, když se opakovaně vody napijí, mohou trpět zažívacími obtížemi. V pražských koupalištích však žádné toxické sinice nejsou," upřesnil Sobota. Podle experta na výzkum sinic Bohuslava Maršálka mohou toxické sinice způsobit střevní a žaludeční potíže, bolesti hlavy, záchvaty kašle, dušení, otoky, ekzémy, a dokonce i jaterní problémy. Hygienici podle Jaromíra Soboty, který připustil, že tropické víkendové počasí může počet sinic zvýšit, odeberou dalš í vzorky dnes. Problémy s kvalitou vody se objevují na některých místech středních Čech. Z důvodu zvýšené koncentrace fytoplanktonu nebo sinic například jsou nevhodné ke koupání Nový rybník v Příbrami, rybník Pecovák v Bohutíně a Papež v Dobříši. Nebývalá vedra po několika týdnech chladného počasí zasáhla Pražany snad ve všech oblastech života. Nejvíce na ně nadávají zahrádkáři, vysoké teploty však komplikace způsobují i lidem s horším zdravotním stavem. "Obecně se při těchto vedrech počet výjezdů záchranné služby zvyšuje nejméně o pětinu. Kromě lidí, kteří ztratí vědomí z dehydratace totiž vyjíždíme i za kardiaky, epileptiky a astmatiky, kteří mají v takto horkém počasí často problémy," sdělil zástupce ředitele záchranné služby Jaroslav Valášek. Podle prognostika z Českého hydrometerologického ústavu Stanislava Racka by v hlavním městě pokles téměř pětatřicetistupňových teplot mohl nastat nejdříve v pondělí: "Má přijít studená fronta. Přesto se však nedá očekávat, že by teploty klesly pod pětadvacet stupňů Celsia. V závěru příštího týdne se pak znovu výrazně oteplí," předpověděl Racko. Tato situace trápí zejména lidi, kteří vlastní zahrádky na okraji metropole. "Je to hrůza. Za normálního počasí jezdím svoji zahradu zalévat maximálně dvakrát týdně. Teď, co jsou taková horka, musím kropit prakticky obden. Kdybych vynechal, vše by mi uschlo. Už aby se trochu ochladilo," stěžoval si například Jaroslav Jandourek ze šesté městské části, který má zahrádku nedaleko Kunratic. Problémy však nemají pouze drobní pěstitelé, ale například také botanické zahrady. "Kropíme, co to dá - naplno. Stále bychom ovšem potřebovali více. Rostliny sice naštěstí neschnou, ale musíme pro to dělat maximum," sdělila Jarmila Skružná z botanické zahrady v Troji. "Bohužel, máme dost malý tlak vody. Jsme na kopci a navíc lidé zřejmě v těchto vedrech čerpají vody více, než obvykle." Toto tvrzení však odmítá mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Marcela Dvořáková. "Přestože jsou horka, větší spotřebu vody jsme nezaznamenali, zůstává to stále v běžném průměru," konstatovala. Dvořáková však nevyloučila, že lidé spotřebují více vody, než obvykle. "Rovnováha zůstává zřejmě kvůli tomu, že velká část Pražanů je na dovolených, a ostatní odjíždějí na víkendy mimo město, takže berou vodu tam. Proto budou mít zvýšený odběr vody spíše regionální vodárny," doplnila Dvořáková. Jediní, kdo si na horké slunečné dni nestěžují, jsou psychologové a psychiatři. "Slunce potřebujeme. V posledních dvou týdnech, kdy bylo pošmourno, už jsme v ordinaci zaznamenali nástup podzimních depresí," řekl pro ČTK psychiatr Jan Cimický. "Kvůli teplému počasí jsme zvýšený počet klientů s depresí zatím rozhodně nezaznamenali," prohlásil soukromý psycholog Karel Netík.