Tenkrát na západě (Rakouska)

Jedním znejvětších mimohorských lákadel Vorarlberska jsou Bregenzer Festspiele, pořádané na břehu Bodamského jezera od roku 1946. Hlavní atrakcí festivalu v Bregenzu jsou supervýpravné produkce na jezerní scéně, jejíž hlediště má kapacitu skoro sedm tisíc míst a atmosférou se blíží fotbalovému stadionu. Každá inscenace se hraje po dva roky a za tu dobu ji navštíví přibližně 350 000 diváků - část z nich dokonce připlouvá na představení na lodích, což umocňuje zážitek z neobvyklého divadelního prostředí.

Loni se zde ještě hrál Verdiho Maškarní ples, pro nějž byla nad scénou vztyčena dvacetimetrová smrtka, z vody se vynořovala gilotina a zpěváci vystupovali i z plovoucí rakve. Letošní novinkou je Pucciniho Bohéma, jejíž výprava připomíná Gulliverovu cestu do země obrů. Jeviště tvoří monumentální kavárenský stolek, na kterém se účinkující potkávají s naddimenzovaným popelníkem, propiskou, sirkami či pohlednicemi.

Na své si nicméně přijdou i milovníci náročnějších titulů - před dvěma lety měla v Bregenzu světovou premiéru původní verze Řeckých pašijí Bohuslava Martinů. Partituru roztroušenou v muzeích i soukromých sbírkách sestavil po pátrání přímo detektivním český muzikolog Aleš Březina a byla z toho operní událost roku. "Na jezeře se uvádějí klasické kusy, zatímco pro sál Festspielhausu počítá dramaturgie s tituly méně známými nebo zapomenutými," upozorňuje Březina.

Letos se tak v Bregenzu hrála i americká opera O myších a lidech a za rok přijde na řadu opět Martinů - tentokrát Jullieta. Rakousku sice patří jen desetina z 263 kilometrů pobřeží Bodamského jezera, ale zato se odtud dají podnikat různé výpravy. Ať již pěšky, na kolech, autem nebo lodí, po blízkém okolí či do Německa, Švýcarska a Lichtenštejnska. Vyrazit můžete za zeppeliny do Friedrichshafenu, do muzea rolls-royců v Dornbirnu, do Kostnice nebo třeba na květinový ostrov Mainau.

Hraběcí rod Bernadotte, jemuž patří tento kousek země proměněný v botanickou zahradu, je spřízněn s Romanovci i švédským královským rodem. Šedesát zahradníků pečuje o rozsáhlý areál, kde najdete rosarium s dvanácti sty druhy růží a v němž se na jaře rozvíjí přes milion květů. Pěstují zde 550 odrůd tulipánů, 200 narcisů a přes 80 hyacintů, 55 druhů citrusových stromků a skoro tři stovky rododendronů. K tomu ještě připočtěte motýlí dům, v němž přímo mezi návštěvníky poletují desítky cizokrajných motýlů. A také skleníky s pětašedesáti druhy vzácných stromů a množstvím orchidejí.

Specialitou ostrova Mainau jsou ovšem i záhony vysazované a stříhané do podoby zvířat a v neposlední řadě botanický okruh pro nevidomé. Ti se mohou po hmatu seznámit se dřevinami, které v parku rostou, a pak je během procházky sami určují. Navíc jsou zde pro tento účel vysazovány i zvlášť výrazně vonící keře a květiny. Od břehů Bodamského jezera je to hodinka či dvě jízdy do některého z horských středisek. Cestou můžete navštívit třeba čtrnáctitisícový Bludenz, z jehož novodobé historie jsou populární - a to hlavně mezi dětmi - červencové čokoládové slavnosti.

Ctitelé starých časů Rakousko-Uherska nepřehlédnou v centru města sochu Jana Nepomuckého, která je asi nejvýraznějším českým pojítkem s touto zemí. Čeština zde zkrátka zatím nepatří k nejfrekventovanějším jazykům. "Nejvíc k nám jezdí Švýcarů, Němců, Holanďanů a samozřejmě Rakušanů," uvažuje Thomas Schäfer z rodinného hotýlku ve vísce Faschina. "Mezi hosty mám sice i pár štamgastů Čechů, ale ti jsou rovněž ze Švýcarska."

Vorarlbersko přitom nabízí vedle vyhlášených horských center, jako je Lech, i turistické zázemí v odlehlejších místech. V Lechu, kde si před sto lety jako první pořídil lyže zdejší farář, dnes kromě špičkových lyžařských terénů najdete i koupaliště, tenisové a squashové kurty, golfové hřiště... Specialitou pak je kasino v nadmořské výšce 2350 metrů - hraje se tady ovšem spíš pro zábavu než kvůli hazardu a výnosy jdou na dobročinné účely.

V takové Fontanelle, kde na čtyři stovky obyvatel připadá osm set lůžek pro turisty, zase sázejí na vynalézavost při vymýšlení programů pro své hosty - včetně snídaní v horách za východu slunce či adrenalinového canyoningu - a na lákavé terény přírodního parku Grosses Walsertal.

Na strmých úbočích vorarlberských údolí nelze přehlédnout pasoucí se krávy cinkající zvonci. Idylka jako vystřižená z kýčovitých pohlednic - nejde však o efektní doplněk turistického ruchu. "Bez nich by nebylo možné udržovat horské louky v dobrém stavu a letní pastva je navíc důležitá i pro kvalitu sýrů," poznamenává Thomas Schäfer. Za stády se vydávají do hor na čtyři měsíce i sýraři. "Převážení na větší vzdálenosti mléku nesvědčí," vysvětluje Vinzenz Konzett, jehož dílnu ve Faschině zásobuje osmdesát krav, které se pasou u deseti sedláků. "Za léto vyrobím asi deset tun sýra, včetně žádaného sýra horského Bergkäse. Ten se vyrábí v kolech o váze třicet až čtyřicet kilogramů a zraje šest až deset měsíců."

Při pohledu na lákavě vonící sýrové bochníky odpočívající na policích pocit utěšené idylky ještě vzrůstá, ale vzápětí ji naruší sám výrobce této lahůdky. "Není to zrovna nejzdravější práce," posteskne si. "Pořád dýcháte kyselý vzduch a ve vlhku si nakonec uženete revma." Přesto je však znát, že na své řemeslo, kterému se věnuje pětačtyřicet let, nedá dopustit. Ostatně právě díky desítkám rodinných podniků, jako je ten jeho, získalo Vorarlbersko pověst sýrařské velmoci.



MŮŽE SE HODIT

Jak se tam dostat: letadlem přes Curych, Mnichov nebo Stuttgart, železnicí přes Mnichov, Stuttgart nebo Vídeň a Innsbruck, autem přes Mnichov a Innsbruck nebo přes Mnichov a Bodamské jezero



Informace: www.austria-tourism.at www.vorarlberg-tourism.at oewprag@dovolena-v-rakousku.cz



Bregenzer Festspiele: Vstupenky na jezerní scénu stojí 300-1600 šilinků. Informace na: www.bregenzerfestspiele.com



Turistické karty: I ve Vorarlbersku se setkáte s řadou turistických výhod a slev. Ty se liší podle oblastí - v některých dokonce získáte spolu s ubytováním zdarma kartu, díky níž můžete bezplatně využívat místní dopravu a různé další služby!