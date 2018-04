Tenerife - do nebe... Lanzarote - do pekla

Nebo to způsobuje kontrast s okolní přírodou: odolné borovice s dlouhým jehličím, lávová pole či kamenitá, vyprahlá (žije zde kolem 150 vysazených muflonů) krajina, jež zdobí různě tvarované skalní útvary. To je Las Caňadas - národní park pod Pico del Teide.

Ale pozor, nesbírejte zde na památku žádné kameny, netrhejte žádné rostliny, strážci parku by mohli vaší peněžence pořádně ulehčit.

Tenerife je největší z Kanárských ostrovů, a možná i proto je zde o něco více zajímavých míst než na ostatních ostrovech. Pokud máte půjčené auto (nesmí se s ním přejíždět na další místa souostroví, a to platí všude), tak vám stačí na dobré poznání Tenerife tři dny. Dá se tak dobře prostřídat poznání s pobytem u moře.

Co tedy ještě na Tenerife stojí za zhlédnutí?

Jenom dvě stě metrů dlouhá pláž Playa de la Arena u Puerta de Santiago. Písek má černý, ale jemný, a patří mezi nejlepší místa na koupání na Kanárských ostrovech.

Vesnice Masca v pohoří Teno, kam vede serpentinová silnice.

Las Teresitas, umělá pláž u San Andrés, kde byl a je neustále dovážen žlutý písek přímo z africké Sahary.

Či půvabné údolí La Orotava.



NAŠ TIP:

Stále ještě neznámé, ale záhadné kamenné pyramidy ve vesnici Güimar, kde je zkoumá slavný Thor Heyerdahl.



Ještě aby zde pobíhal čertík a iluze pekelné země by snad i byla dokonána. Tak se může návštěvník cítit v parku Timanfaja na jednom z Kanárských ostrovů Lanzarote.

Horké páry vystupující z podzemí, země rozeklaná sopečnými výbuchy, malé vrcholky se všemožnými odstíny půdy, země nikoho. Jenom v pravidelných intervalech proudící autobusy turistů (přímo v parku se však už nesmí z autobusu vystoupit, trasa je přísně předepsaná, osobní auto musíte zanechat na odstavném parkovišti a nesmí se zde chodit ani pěšky). Už v roce 1974, kdy zde byl turistický ruch minimální, napsal o Timanfaji prestižní americký časopis National Geographic, že je to jedno z nejzajímavějších míst, která příroda na světě stvořila.

Se světem lávy je spojena i jeskyně Jameos del Agua.

Na Lanzarote je pozoruhodná i místní architektura. Prakticky všechny domy jsou bílé, nízké a většinou se zeleně natřenými rámy oken a dveří. Na tmavém sopečném pozadí působí tyto barvy uklidňujícím dojmem, navíc dodávají ostrovu tolik vítaný kontrast. Pokud si takovou typickou vesnici chcete prohlédnout, navštivte Yaizu.

Ostrov je také spojen nepřestřiženou pupeční šňůrou se jmenem César Manrique. Někdy to návštěvníkovi připadá až neuvěřitelné, ale kdyby se zde pěstoval kult osobnosti, tak by Manriquemu mohl závidět Mao Ce-tung. S jménem tohoto architekta, stavitele, návrháře a podnikatele se zde setkáte prakticky na každém kroku. Ale uznat se musí, že jeho stavby nepostrádají originalitu.

Za návštěvu stojí i staré hlavní město Teguise, v jeho uličkách můžete příjemně posedět v restauraci a ochutnat nějakou místní specialitu.

Lanzarote je vyhlášeným ostrovem i pro své písečné pláže a velmi dobré podmínky především pro windsurfing.



NÁŠ TIP:

Místní architektura vytvořená Manriquem a typické stavby: bílé domy se zelenými rámy oken a dveří.