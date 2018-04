Tematín, perla ukrytá ve slovenských horách

Sodoma Gomora v tematínském žaláři Tematínského vězení se báli lidé v širokém okolí a není divu, že se o něm vyprávěly různé historky. Jedna z pověstí praví, že rozhněvaný hradní pán nechal do vězeňské kobky vsadit čeledína Ďura. Odsouzený totiž kontroloval kvalitu vína v hradních sudech tak "nekontrolovaně", až všechno panské víno vypil. Jedné noci však Ďuro za velkého křiku a příšerného řevu z vězeňské kobky zmizel. Utéci určitě nemohl! Aby se objasnilo záhadné zmizení vína chtivého vězně, dal hradní pán nastražit do prázdné vězeňské kobky železa. Na druhý den pak hradní posádka s hrůzou hleděla na chycenou a v příšerném řevu se zmítající dračí obludu. Všichni litovali nebohého vězně Ďura, jak hrůznou smrtí musel skončit. Pouze hradní pán to viděl poněkud jinak: "Už ani drak nemá pořádné vychování. Nažere se čeledínské pakáže a urozenou hradní paní pohrdne! Hotová Sodoma Gomora!"