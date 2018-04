Těm, kdo často létají, pomáhá i šikovná karta

Aby však s podobnými přípravami bylo co nejméně starostí, nabízí se dnes pro tyto případy užitečný pomocník. Je to jakási doprovodná karta, kterou zaštiťuje světově uznávaná Mezinárodní asociace leteckých cestujících (IAPA). A co všechno vlastně umí?

Začněme například zmiňovanými zavazadly. Ke kartě se vydávají zvláštní přívěsky, které se připevňují přímo na kufr. Pokud se zavazadla po cestě ztratí, stačí zavolat na číslo servisního centra uvedené na zadní straně karty a o další se již netřeba starat. Nalezené kufry pak mohou být poslány na místo, které si cestující sám určí, a to obvykle do jednoho dne od nahlášení ztráty.

Podobným způsobem lze na cestách ochránit své klíče. Malé očíslované přívěsky, jež se připevní na klíčový kroužek, jsou rovněž centrálně evidovány, takže je při jejich ztrátě snadné vypátrat vlastníka.

Další významnou pomocí pro cestujícího může být zjednodušený systém, jak si zajistit rezervaci v hotelu. Stačí si vybrat ze seznamu několika tisíc hotelových zařízení po celém světě a poté faxem zaslat sjednocený formulář s příslušnými údaji na ústředí IAPA. Odtud se rezervace provádí přímo na jméno.

V případě zájmu o zajištění automobilu přímo na místě se dá postupovat podobným způsobem, navíc se dá i ušetřit.

Výhodou "letecké" karty je i její relativně snadná dostupnost. Buď o ni cestovatel může požádat přímo na londýnském ústředí, nebo ji automaticky získá spolu s vydáním mezinárodní platební karty. Důležité je však vědět, k čemu všemu ji lze použít.