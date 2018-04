Telnice: lyžování umožňuje umělý sníh

Areál v Zadní Telnici může díky umělému zasněžování nabídnout možnost lyžování po celou zimu. Do Zadní Telnice lze dojet autem, které je možné nechat na parkovišti s dvě stě čtyřiceti místy. Z Ústí nad Labem sem jezdí meziměstský autobus, který bývá posílen o mimořádné zimní spoje. Sedm sjezdovek v Zadní Telnici uspokojí začátečníky i zkušené lyžaře. U vesnice Adolfov jsou běžkařské okruhy, které jsou ale náročné, protože místy vedou po otevřených pláních krušnohorských hřebenů. Vítr z tras často sfoukává sníh a na některých místech se naopak tvoří jazyky. Z tratí je možné se napojit na stezky směrem na Komáří vížku, do Krásného Lesa a Tisé. Možnost ubytování a stravování nabízí hned několik penzionů, hotelů a chat. Byvají tu ale otevřené i tři kiosky s občerstvením na Slalomáku, Rudném a Cvičné louce. Problémy by letos neměly být ani u občerstvení na Bubnu, které převzal nový majitel. U vleků se lyžařům vyplatí taktizovat. Pokud jsou dlouhé fronty, je lepší koupit si bodovou průkazku, kterou lze použít i jindy. Když je lidí málo, vyplatí se časová permanentka. V Zadní Telnici se lyžuje i večer při umělém osvětlení.