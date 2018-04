Televizní spoty začnou varovat neopatrné lyžaře

"Bez přilby jsou následky úrazů mnohem těžší" Horská služba v Krkonoších se během roku setkává s několika smrtelnými úrazy na lyžích. Podle náčelníka Adolfa Klepše by přilba většinu lyžařů od tragických konců uchránila. Jak je podle zkušeností horské služby důležité nošení přileb?

Velmi. Neděláme si sice žádnou podrobnou statistiku, ale s určitostí mohu říct, že pokud dojde k nehodě s úrazem hlavy, tak bez přilby jsou následky mnohem vážnější. V případě těžkých úrazů bez přilby bývají až fatální. Pokud má lyžař přilbu, ta ho od nejhoršího nejspíš uchrání. Setkáváte se v Krkonoších i se smrtelnými případy?

Samozřejmě. A většina fatálních úrazů, dalo by se říct sto procent, je právě bez přilby. Kolik případů za sezonu bývá?

Jak kdy. Ke smrtelným úrazům dochází zpravidla při vyjetí ze sjezdovky a nárazu do pevné překážky a nebo při srážce dvou lyžařů. Pokud je sjezdovka tvrdá a ledovatá, tak se jezdí rychleji a kolizí tak přibývá. Obecně se dá říct, že za sezonu dojde na sjezdovkách v Krkonoších ke třem až pěti smrtelným nehodám. Jaké je podle vás chování lyžařů na sjezdovkách?

To se těžko posuzuje. Úrazů je zhruba stejně. Nárůst se pohybuje tak kolem dvou tří procent. Řekl bych, že se na sjezdovkách už srovnali lyžaři se snowboardisty. Zpočátku snowboardů bylo vzájemných úrazů více, protože každá skupina se na svahu pohybuje trochu jinak. Myslím, že většina lidí se chová slušně, ale občas se najde nějaký pitomec, který zkouší extrémní věci a jezdí na hraně možností. Rizikový je na svahu také alkohol. Na to, kolik lidí se motá na sjezdovkách, to je ale vcelku dobré. Takže kombinaci alkoholu a lyžování nedoporučujete?

Pokud všude kolem sjezdovek budou stánky s alkoholem, tak se nám ho vymýtit asi nepodaří. V rozumné míře ani nevadí. Člověk ale nesmí ztrácet soudnost a odhad. Je to podobné jako na silnicích.