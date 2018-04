Telegram přežívá na ruském venkově

Telegram může být zastaralý ve Spojených státech a ve většině Evropy, v Rusku však zůstává přežívajícím prostředkem komunikace. Celkově je v Rusku totiž jen jeden telefon na pět lidí a do opuštěných venkovských oblastí nebyl nikdy zaveden a pravděpodobně ani nebude. Poslat telegram na jakékoli místo v Rusku je levné - 63 kopějek nebo dva centy za slovo. V Moskvě a v Petrohradu můžete zaplatit jen deset rublů (asi 33 centů) za vymoženost zavolat svou zprávu místo dostavení se na poštu a vypsání formuláře. A služba je většinou spolehlivá.

Larisa, moskevská telefonní operátorka číslo 42, říká, že pro telegramy po městě je zaručeno, že budou doručeny do šesti hodin. Za v přepočtu 50 centů vám dokonce pošťák oznámí, kdy přesně byl telegram doručen.Telegramy do vesnic jsou riskantnější. "Víte, jak zde lidé pijí," říká Larisa a mezitím přebírá telefonicky zprávu přející vše dobré rodině jednoho ze zraněných vojáků z vesnice nedaleko Moskvy.V roce 1999 poslali Rusové 59 miliónů telegramů, vnitrostátních i mezinárodních. To je však jen jedna pětina telegramů poslaných v roce 1990.

V Moskvě klesá každý rok počet zaslaných telegramů o pět procent, zatímco používání internetu, e-mailu a mobilních telefonů se podle informací ministerstva spojů v Rusku každoročně zdvojnásobuje.Ruský telegram již přežil léta, říká ředitel obchodního oddělení ve státem kontrolovaném Centrálním telegrafu Konstantin Soloduchin, protože jsou na něm závislí. Již jen hodinu nebo dvě hodiny cesty od hlavního města lidé stále nemají vybavení pro normální telefonické služby. Avšak je možné si je zařídit, pokud máte peníze. Alespoň v bohatých vesnicích okolo Moskvy mají telefony i lidé na svých dačách, kde za připojení na telefonní síť zaplatili 500 dolarů.

Soloduchin říká, že není výhodné budovat vedení do tolika vesnic a telekomunikační analytici tvrdí, že vláda na to nevyčlenila ani finance. V prosinci si dala ruská vláda za cíl zvýšit za příštích deset let počet telefonů v Rusku o 50 procent."Ruské telegrafní služby jsou na hraně prosperity," říká Soloduchin. "Avšak my pokračujeme v provozu této služby, protože má sociální význam. Telegram zůstane. Nevím však, v jaké formě."Již si ale není tak jistý v případě mezinárodních telegramů, které označuje za opravdovou ztrátu peněz, i když stojí mnohem více: 31 centů za slovo v telegramu do Afriky, 40 centů do Austrálie.

Je zde však také druhý problém: na stále více místech není na druhém konci žádná odpověď. Podle Soloduchina již 30 zemí tuto službu zrušilo. Margarita Novikovová pracuje za přepážkou a přijímá telegramy již 20 let. Většina telegramů je nyní podávána prostřednictvím telefonu. Takhle vypadá cesta jednoho z nich: Operátorka přijímá telegram pro jistého antropologa ve vesnici Anufrijevo téměř 500 kilometrů severně od Moskvy. Okamžitě posílá jeho text počítačem do Bělozersku, největšího města poblíž. Někdo tam zprávu přečte a zavolá na poštovní stanici ve druhém největším městě poblíž v Kuščevu. Úřednice na tamní poště napíše zprávu ručně na formulář. Pak usuzuje, že zpráva není důležitá, a proto není třeba volat někoho, aby dojel nejméně deset kilometrů do místa určení a zprávu předal okamžitě. Dává ji pošťákovi, který dvakrát týdně nosí poštu do Anufrijeva a který tam má jít druhý den. Antropolog dostává telegram 21 hodin poté, co byl poslán.