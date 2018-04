Telefonování v Moskvě je malé dobrodružství

Zvláště pokud k němu přijde na návštěvu Rus, a je-li to Moskvan, a požádá jej, zda by si nemohl zavolat. "Samozřejmě," zní odpověď. Milý domorodec sedne k telefonu a sluchátko položí až za hodinu. A je jedno, jestli je odpoledne nebo půlnoc. V metropoli je společensky únosné někomu telefonovat do pozdních nočních hodin.

V hlavním městě jsou registrovány tři miliony uživatelských čísel, což znamená, že pevná linka je bez výjimky v každé domácnosti. Ceny hovorů jsou stále ještě více než lidové a zatím se nemění - po Moskvě zadarmo, do České republiky na pevnou linku deset rublů (asi 13 korun), na mobilní telefon 15 rublů.



Jenomže kvantita často neznamená kvalitu. Někam se dovolat znamená malé dobrodružství. Ve sluchátku neslyšíte jenom sebe a volaného, ale obvykle i hovor někoho jiného. Dalo by se to nazvat svérázným ruským chatem - můžete se tak nechtě seznámit s docela milými lidmi, a popovídat si o svých radostech a starostech. Jindy zase voláte sousedovi a jeho hlas se ozývá z velké dálky. Nebo vytočíte sice správné číslo, ale přesto se vám ozve někdo docela jiný. To skřítci Telefončíci zase řádí a náhodně přesměrovávají hovory někam úplně jinam. Řešení je jediné: položit sluchátko a vytočit číslo znova.



A dostat se z pevné linky na internet? Tak to si uvařte kafe, zapalte cigaretu a najděte noviny. Zvláště v exponované hodiny, tedy v pozdním odpoledni a hlavně večer, můžete číslo serveru vytáčet i dvacetkrát, než se nad vámi zastaralé linky slitují.



Leč starým dobrým časům nedávno odzvonilo. Moskevské městské telekomunikace v polovině tohoto roku oznámily, že už nehodlají být humanitární organizací. Letos v září zavedly poprvé ve své historii abonentský poplatek. Všichni registrovaní uživatelé musí paušálně platit šedesát rublů měsíčně (asi osmdesát korun). Od října ještě o deset rublů víc, a jako dárek k novém roku si telekomunikace přejí dostat sto rublů měsíčně za jeden přístroj. Cena za zavedení telefonu se pak od začátku příštího roku zvedne šestkrát - z tisíce rublů na šest tisíc.



V řadách uživatelů, zvláště důchodců, to vzbudilo obrovskou nevoli. Zaměstnanci telekomunikací si museli vyslechnout hodiny litanií na téma "kde na to máme brát?". A nic jim nepomohlo vysvětlování, že díky novým poplatkům budou moci zmodernizovat telefonické sítě a ústředny, z nichž většina slouží bez větších úprav už od 50. let minulého století. Jenom za poplatky za jeden měsíc budou moci zmodernizovat tři telefonní ústředny.