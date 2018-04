Pozor na handy i šou či. Jak telefonovat v cizině, aby vás neutloukli

Zaslechl jsem teď v izraelském Nazaretu, jak spolu mobilem mluví dva místní Arabové. Znělo to jako pokus o světový rekord, kdo vtěsná co nejvíce Alláhů do prvních dvou minut. Šlo snadno vytušit, jak se ptají na zdraví rodičů, automechaniků, žen, dětí i jejich školníků. Zprávu o každém z nich ten vedle mě vždy spokojeně odkýval a poděkoval Alláhovi. Až pak začali dohadovat nějaký byznys či co.

Kdybych s nimi mluvil já, šel bych na to zhurta po našem. Což připomíná, že i telefonovat v cizině se musí umět.

I mobilu se všude říká jinak. V Americe je to cell phone (někdy zkráceně jen cell), v Británii mobile, v Německy handy, v Bangladéši mutophone, v Číně je to šou či, v Izraeli pelefon, což je zázračný telefon, v Latinské Americe celular a v Polsku komorka, což je buňka, protože si otrocky přeložili americké cell.

Zkrátka, je v tom chaos: přístroj, který nás má spojovat, nám pěkně spletl jazyky. Ale to není všechno.

Když si dovolíte venku s mobilem to, co doma, můžete si říkat o malér. Vynechám dramata, kdy v Hamburku utloukli chlapa, protože v knajpě pořád a hlasitě telefonoval. Stačí, když budete telefonovat v Japonsku ve vlaku. To je, jako byste si zapálili v letadle. Upozorňují na to nápisy i hlas z reproduktoru.

Indie je na opačném pólu. Před pár lety jsem tam zažil, jak lidé telefonovali i v kině. Film opravdu za nic nestál. V Africe je zase běžné prozvánění. Někdy je to kódovaná zpráva, třeba "myslím na tebe", ale většinou je to žádost o zavolání zpátky. Třeba vás může prozvonit opravář, že váš šicí stroj už je v pořádku. Ostatně, je to váš stroj, tak co.

Zatímco Španělé, Italové a další jižané hovoří všude a s gustem, jinde už nasazují náhubky. Některé restaurace obnovily staré telefonní budky, aby si tam host mohl vlézt i s mobilem. Někde jsou lidé přímo vyzýváni, aby vypnuli zvonění nebo odložili mobily v šatně jako pistolníci zbraně na Divokém západě.

A přišlo se na to, že mobil ruší i zvířátka. A tak v Ohiu mají zákon zakazující jej používat při "stopování, honitbě a dohledání zvěře, jakož i při lovu, kde jsou použity pasti, palné zbraně či luk".

Takže nezapomeňte: vypínejte mobil v letadle, japonském vlaku, hamburské hospodě a když při dovolené v Ohiu lovíte mývala. Někdy posloužíte sami sobě, vždy těm okolo.