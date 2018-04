Telčský festival Folkové prázdniny začal přenosem po internetu

Jihočeská komorní filharmonie, dívky ve středověkých kostýmech, značková saka, kovbojský oblek, písničky skupiny Beatles a folkový festival. Zdá se, že jedno s druhým nejde dohromady, ale takhle přesně vypadalo zahájení osmnáctého ročníku Prázdnin v Telči. Celý víkend se na nádvoří telčského zámku, na náměstí a v jiných prostorách hrála folková muzika. Do Telče přijeli i muzikanti, kteří si vystačili u kašny na náměstí s houslemi. "Tváříme se, že nás nemůže počasí zaskočit, ale není to tak. Není moc hezky, takže prázdninová nálada není taková, na jakou jsme zvyklí. Pořád se tváříme, že nám to nevadí, nicméně jsme schopni pódium zaplachtovat a technicky to zvládnout. Takže se hraje pořád," uvedl pořadatel Prázdnin v Telči Milan Medvěd Kolář. Nejvíce návštěvníky překvapila Jihočeská komorní filharmonie, která celý festival zahájila písněmi od skupiny Beatles. Celý sbor řídil Vladislav Brunner, který se divákům představil jako sólista hrající na příčnou flétnu. Zámkem se tak nesly písně She Loves You, Here Comes The Sun, Michelle, Paperback Writer, Help a další. Hřebem večera pak byl kytarista Michal Hromek, který hrál keltskou hudbu se svou skupinou. Michal Hromek Consort bylo nejdříve seskupení studiové, které spolupracovalo na albech Keltská kytara, U Lva a jednorožce, Folk-Baroque..., The Wild Mountain Thyme a Five Bells. Návštěvníci tak mohli vidět flétnistu Jakuba Klára, bubeníka Daniela Mikoláška a Reného Váchu, který hrál střídavě na violu a housle. Koncert Jihočeské filharmonie a Michala Hromka byly první akce, které byly online vysílány na internetu. Internet v Telči je novinkou, která už od zahájení letošního ročníku přináší plody. Na internetové adrese www.folkace.cora.cz jsou ke zhlédnutí čtyři videosekvence. Hned na úvodní stránce stačí myší kliknout na televizi, ve které se usmívá Petr Píša (pořadatel Cihelny v Třešti). Otevře se nabídka čtyř kamer. Od čtvrt na osm do půl jedenácté večer lze sledovat dění na nádvoří zámku, od třičtvrtě na pět do půl osmé mohou návštěvníci stránek vidět kapely na Kocouří scéně, další okno bude nabízet videozáznamy, poslední kamera snímá náměstí Zachariáše z Hradce v Telči čtyřiadvacet hodin denně. U českých festivalů nemá tato akce obdoby. Pořadatelé chtějí v této činnosti pokračovat i v dalších ročnících. "Nevěřil jsem, že to může tak rychle fungovat. Oficiálně jsme to otevřeli včera. Pořád je tam plno, to nás těší. Zdá se nám to jako velký krok dopředu. Stránky jsou velké, rozsáhlé a celé je to takové zpravodajství, co se tady v Telči děje," řekl Kolář. Internetové centrum bylo hojně navštěvované celé tři dny. Návštěvníci Telče měli zájem vidět nejen stránky festivalu, ale také chtěli vidět, jak internet vůbec pracuje. Lidí se na koncertech sešlo i přes nepřízeň počasí hodně. "Je to skvělé. Budu tu až do úterý, pak musím zpátky do práce, ale určitě budu sledovat hlavní koncerty na internetu. Možná by mohlo být lepší počasí, ale na druhou stranu, kdo by se chtěl tady trápit ve třicetistupňových vedrech, že?" sdělila návštěvnice nedělního koncertu Mirka Musilová z Jablonce nad Nisou. Prázdniny v Telči mají zítra na programu koncert skupin Asonance a Folkšoku. Na nádvoří vystoupí také písničkář Jaroslav Matějů.