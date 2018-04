Telč hostila keltský svátek Beltine

"Je to nejvýznamnější svátek, který oslavuje příchod jara, návrat světla. Zapalují se rituální ohně, zpívá se, tančí a hoduje," vysvětluje Tomáš Křivánek, předseda pořádajícího Bratrstva Keltů.

V Telči bylo narváno

Na přehlídku, která trvala nepřetržitých 16 hodin, od středeční osmé hodiny až do čtvrtečního poledne, si našli cestu lidé prakticky z celé republiky.

Parkovací plochy ve městě byly téměř přeplněny a městečkem najednou chodili muži ve skotských sukních, mladíci s pomalovanými tvářemi, bosé slečny v rozevlátých šatech s tepanými keltskými ornamenty, ale i zvědavci. "Lákal nás hlavně hudební program, ale zajímá nás i historie," uvedli manželé Kovářovi, kteří přijeli z Brna.

Začalo se rituálním zapálením ohně

Celý program svátku keltské kultury začal rituálním zapálením ohně v keltské vesničce. Podle tradice posvátný oheň, od kterého se zapalovaly ty ostatní, by měl zažehnout druid. Jeho roli zastoupil člen francouzské skupiny Les Enfants de Finn.

Úmyslem bylo zažehnout oheň bez použití sirek či zapalovače, pouze za použití pazourku. To se však přes mnohé pokusy a usilovné foukání do jisker nepodařilo, a tak musel být použit zapalovač. "Bude to smolný rok," věštili někteří.

Přesto byl oheň zažehnut a lidé mohli jeho obejítím ve směru hodinových ručiček provést rituální očistu těla. Po celých šestnáct hodin mohli návštěvníci nahlédnout do života Keltů, podívat se, jaké oblečení nosili, poslechnout si přednášku o jejich válečné strategii, nahlédnout pod ruce kováře, hrnčíře či si nechat zkrášlit tělo rituální malbou.

Koncertní opojení

To už ale pomalu začínal program na jevišti. Nepřetržitých šestnáct hodin hudby zahájil koncert Jana Hrubého s Kukulínem. Následovala další desítka kapel, z nichž skupina Czeltic pokřtila nové album Still Crazy.

Vyvrcholením bylo půlnoční vystoupení skupiny Happy to Meet s působivým ohňovým vystoupením. Program nezkazil ani půlnoční vytrvalý déšť, který pokračoval lehce až do rána.

"Přišli se na nás podívat keltští bohové," komentoval počasí moderátor večera Jiří moravský Brabec, jenž posluchače dovedl až k sobotnímu poledni, kdy svátek Beltine skončil.

BELTINE Beltine (tine je staré keltské slovo pro oheň) jsou pradávné ohňové slavnosti, kterými v keltském kalendáři začínala světlá polovina roku, to znamená období tepla, růstu a sklizně. Světlé období trvá do konce října, kdy se uzavírá svátkem Samhain, novodobě známým jako Dušičky. Beltine byl vždy svátkem radostným. Zpívalo se, hrálo a tančilo celou noc. Zároveň probíhaly symbolické očistné obřady. Beltinské ohně mají zbavit člověka i zvířata všech chmur a nečistot, které nakupila temná a chladná zima. Za starých časů lidé skákali přes ohně a kolem něho vodili zvířata v kruhu právě kvůli očistě. Jedlo se hlavně pečené vepřové, pilo se pivo a medovina. Občanské sdružení Bratrstvo Keltů obnovilo tradici Beltine a pořádá magickou noc před prvním májovým dnem jako setkání hudebníků, tanečníků, řemeslníků, výtvarníků a dalších kumštýřů, kteří se inspirují keltskými prvky v umění i řemeslech. Beltine je setkání svobodných a tvůrčích lidí, kterými bezesporu dávní Keltové byli. BELTINE potvrzuje svou výjimečnost i tím, že je svátkem putovním (kočovným). Každý rok se odehrává na jiném, pozoruhodném místě naší země (vždy v liché roky na Moravě a sudé v Čechách) konkrétně: 1995 zámek Radslava Kinského ve Žďáru nad Sázavou

1996 Pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře

1997 zámek v Rosicich u Brna

1998 státní hrad Křivoklát

1999 Boskovice hrad rodu Mensdorff–Pouilly

2000 Císařský ostrov Praha v rámci akce vyhlášené Radou ministrů kultury Evropské unie s názvem PRAHA – Evropské město kultury 2000

2001 Nové zámky Nesovice ČR, Bratislava SR

2002 hrad Valečov v Českém Ráji ČR, Červený kameň SR