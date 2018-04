Kjachta, sibiřské městečko na hranicích s Mongolskem, bývalo v minulosti zapadlým, leč bohatým místem. Přes sklady místních kupců procházela obchodní cesta, kterou z Číny až do západní Evropy mířily balíky s čajem. Z Kjachty také do neprobádaných končin vyrážely expedice ruských cestovatelů a dobrodruhů. Snímek je z počátku století.Nyní...Sláva Kjachty již dávno zmizela, hranice s Mongolskem je pustá, karavany s čajem už do ruského vnitrozemí dlouho nemíří, a tak tamní lidé dnes opravdu žijí na konci světa. Hlavní ulice (na fotografii) vypadá stále skoro stejně. Z rozhlehlých chrámů, jejichž důstojnost kdysi uchvacovala návštěvníky, zbyly jen ruiny.