Rezervací hotelu ve správný čas ušetříte až polovinu ceny. Jak na to?

Tvrzení o nejvýhodnějších cenách letní dovolené kupované na poslední chvíli dostává značné trhliny. Přestože cestovní kanceláře tvrdí, že nabídka last minute je nejlevnější, TripAdvisor zjistil pravý opak.

Kdy nejlépe rezervovat ubytování 2 měsíce předem: Dubaj

3 měsíce předem: Kapské Město, Hanoj, Bombaj, Bangkok, Jakarta

4 měsíce: Paříž, Marrákéš

5 měsíců: Sydney, Istanbul

2 týdny až 5 měsíců: Singapur

1-4 měsíce předem: Buenos Aires, Orlando

2-4 měsíců předem: New York, Cancún Tower Bridge Praha 2-5 měsíců: Praha, Berlín, Dublin, Tokio ̈

2-6 měsíců: Peking

3-5 měsíců: Řím, Londýn, Rio de Janeiro

2-7 měsíců: Barcelona

4-7 měsíců. Moskva Zdroj: Independent.co.uk podle TripAdvisor

Středomoří rezervujte s předstihem 3-5 měsíců

Do své analýzy zahrnul devět oblíbených turistických oblastí z celého světa a zájem o ně během letních měsíců, tedy června, července a srpna. A vyplynulo z ní, že rezervace ubytování provedené na poslední chvíli neznamenají největší slevu. Pro britské turisty, kteří plánují letní dovolenou na evropském kontinentu nebo ostrovech ve Středozemním moři, je nejvýhodnější doba rezervace tři až pět měsíců před termínem ubytování. To mohou ušetřit až 23 procent z nejvyšší možné ceny za toto ubytování.

Ubytování v Paříži si zajistěte 4 měsíce předem

Například v Paříži je nejlepší cena čtyři měsíce před pobytem, v Praze dva až pět měsíců stejně jako v Berlíně a Dublinu, tři až pět měsíců před plánovanou dovolenou vychází nejvýhodnější cena za ubytování v Římě či Londýně.

Plánovat s předstihem se vyplatí při cestě do Moskvy, TripAdvisor spočítal, že by britští turisté měli rezervovat ubytování 4-7 měsíců předem. To pak mohou ušetřit až 55 procent z nejvyšší možné ceny v plánovaném období.

Kolik se dá ušetřit Moskva 55 %

Dubaj 40 %

Jakarta 39 %

Sydney 34 %

Praha, Berlín 33 %

Paříž, Řím 32 %

Tokio 31 %

Istanbul 29 %

Marrákéš 28 %

Barcelona 27 %

Singapur 26 %

New York 25 %

Buenos Aires 19 %

Londýn 18 %

Bombaj 17 %

Bangkok, Peking, Hanoj, Cancún 16 %

Dublin 14 %

Kapské Město 13 %

Rio de Janeiro 11 % Zdroj: Independent.co.uk podle TripAdvisor

V dalších evropských metropolích se úspory pohybují kolem 33 procent, v Londýně jen kolem 17 a v Dublinu dokonce jen 14 procent.

Naopak rezervování pobytu ve velkém časovém předstihu není výhodné pro destinace v Asii. V Dubaji se vyplatí řešit ubytování pouhé dva měsíce před příletem, to bývají ceny na nejnižší úrovni. Tři měsíce předem jsou výhodné ceny v indonéské Jakartě, thajském Bangkoku i vietnamské Hanoji.

„Ti, kdo si rezervují pobyt ve velkém časovém předstihu, ale i ti, kdo cestují na opravdu poslední chvíli, překvapivě nemají nejlepší ceny,“ uvádí mluvčí TripAdvisoru James Kay. Z průzkumu podle něj vyplývá, že v mnoha destinacích jsou ceny hotelů nejnižší jen pár měsíců před pobytem.

Na nejnižší ceny v last minute nabídce nevěří ani turisté. V anketě britského deníku Independent 71 procent lidí uvedlo, že si rezervuje vše dostatečně dopředu. Necelé třetina věří, že ceny last minute jsou nejnižší.