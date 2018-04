Tatry opět táhnou, zklamáním je jen pivo

Turisty neodradí ani horší služby

"Co se týče služeb, nelze to ani zdaleka srovnávat s Krkonošemi. Ale je to tady taková klasika, na kterou jsme si zvykli. Naopak mě potěšily ceny, myslel jsem si, že například restaurace budou mnohem dražší," říká Petr Rundt z Prahy.

Návštěvníci z Česka podle obsluhy restaurací stále méně cestují s pověstnými konzervami v kufru. "Je to nejspíše kvůli vaší silné koruně. K nám Češi chodí na tu klasiku - halušky a pivo," říká Kuľková.

Výhodná dovolená

Podle odborníků vyjde dovolená na Slovensku asi třikrát levněji než například dovolená v Chorvatsku, zárukou pohodových prázdnin je i jazyková blízkost. A navíc: Slovensko známe jako své boty.

Mnoho se zde změnilo, shodují se turisté. V některých restauracích se už umějí usmívat, reprodukovaný hlas v tramvaji jezdící z Popradu do tatranských letovisek oznamuje názvy zastávek nejenom ve slovenštině, ale i v němčině a angličtině.

Je také spousta věcí, které zůstávají stejné. V obchodech a restauracích turisty často vítají zamračené tváře číšníků, v obchodech jsou neochotní. "Kde jste to viděli - tak dlouho vybírat, a nic nekoupit," zpražila zákazníky v obchodě se suvenýry ve Starém Smokovci prodavačka.

Také například navštívit o víkendu, kdy Tatry praskají ve švech, turistické informace ve Štrbském Plese je bláhové. Zavírají v sobotu ve dvě hodiny a znovu otevírají až v pondělí.

"Na Štrbském Plese jsme v pronájmu a musíme se přizpůsobit jejich podmínkám," říká ředitelka Sdružení cestovního ruchu Vysoké Tatry Bibiána Dzurillová. "Víte, s těmi službami je to tady těžké. Z číšníků dřou majitelé restaurací duši - často pracují za pět tisíc a berou jim i spropitné. Za takové peníze je těžké se usmívat," říká Magda Trautkramerová, která ve Veľkém Slavkově nabízí ubytování v soukromí.

Právě do soukromí, kde se ceny pohybují od 150 do 300 korun za noc, míří většina Čechů. Hotely, za čtyřhvězdičkový se platí 2100 až 3700 korun, přenechávají západnější klientele. Novým trendem jsou také pronájmy chat a chalup.

Zklamáním je pivo

Turisté z Česka mají Slovensko rádi, většinou však dávají za pravdu českému expremiérovi Miloši Zemanovi, který tvrdí, že slovenské pivo nepatří mezi nejchutnější.

"S tím tatranem měl pravdu, je dobrý jedině na čištění protéz. Včera nás po něm šíleně bolela hlava," říká Daniel Bechný z Opavy. Jako dobré naopak označují slovenské pivo Zlatý bažant, jehož lahev i etiketa nápadně připomínají plzeňskou dvanáctku.

Obdiv si vysloužili také "stateční" šerpové, kteří ve Vysokých Tatrách vynášejí sudy s pivem na vysoko položené horské chaty. "Když jsme přišli na Terryho chatu, stála tam stolitrová bečka. To opravdu nechápu. Kdyby ji na záda naložili mně, tak se asi probořím půl metru do země," směje Petr Rundt z Prahy.

Příznivou zprávou je podle českých pivařů také fakt, že ani v nadmořské výšce 1500 metrů nepřekročí cena piva čtyřicet slovenských korun. Kromě ceny tam však našli i jednu zajímavost. "Zlatý bažant se v nadmořské výšce 1500 metrů mění ve Staropramen," říká Radek Böhm ze Stonavy. Na všech výše položených chatách, které navštívil, se totiž točilo české pivo Staropramen.