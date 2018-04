Tatry jsou daleko, na lyže do Bratislavy!

MŮŽE SE HODIT Jak se tam dostat

Na Kamzík:

Ranním vlakem nebo autobusem do Bratislavy, pak pěšky nebo trolejbusem č. 203 na konečnou zastávku Koliba, odtud pěšky nebo na lyžích na Kamzík.



Na Pezinskou Babu:

Ranním vlakem nebo autobusem do Malacek, odtud autobusem na Pezinskou Babu (směr Pezinok).



Cesta zpět:

Z Pezinské Baby autobusem do Malacek, pak vlakem nebo autobusem. Nebo sjet na vlak do Pezinku a odtud osobákem do Bratislavy. Mapy

Bratislava, Okolí Bratislavy – 1 : 20 000, 1 : 50 000. GeoClub. SHOCart.

Malé Karpaty, Bratislava – 1 : 50 000, č. 127, VKÚ Barmánec.