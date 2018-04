Tatry a Roháče: tři NEJ podzimní trasy!

MŮŽE SE HODIT Doprava: Vysoké Tatry jsou dobře přístupné železnicí i po silnici a najdeme zde i několik visutých lanovek. Hlavním dopravním uzlem je město Poprad – sem jezdí mezinárodní rychlíky a autobusy. Z Popradu lze pokračovat autobusem do Starého Smokovce a Ždiaru, vlaky jezdí do Tatranské Lomnice. Elektrická dráha spojuje Poprad a Starý Smokovec, odkud vede na Štrbské Pleso a do Tatranské Lomnice. Ze Starého Smokovce na Hrebienok jezdí pozemní lanová dráha. Visuté lanovky jezdí z Tatranské Lomnice na Skalnaté Pleso a Lomnický štít a ze Štrbského Plesa na Chatu pod Soliskom. Parkování: na všech parkovištích ve Vysokých Tatrách počítejte s poplatkem 180 SK za celodenní parkování. Ubytování: V horské části Tater leží celkem 13 horských chat, většinou celoročně otevřených. V nižších polohách najdeme množství hotelů a jiných ubytovacích zařízení. Více informací o ubytování i jednotlivých trasách najdete na www.vysoketatry.com nebo www.tatry.cz