Nejnavštěvovanější tatranský vrchol, nejvíc mrtvých. Hromosvod Giewont

Největší vrcholový kříž, nejnavštěvovanější tatranský vrchol, největší počet mrtvých. Tím vším by se zřejmě mohla pyšnit národní polská hora Giewont, pokud by si někdo dal práci sběrem a vyhodnocením dat. Na tento elegantní štít prostě nelze při toulkách v Tatrách nevystoupit. Chce to ale dobré počasí, za bouřky tu jde o život.