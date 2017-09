Argentinské tango od srdce. Je jim 172 let a tančí na mistrovství světa

11:43 , aktualizováno 11:43

Vášnivé tango tančí už od 40. let minulého století. Devadesátiletý Oscar a dvaaosmdesátiletá Nina se v srpnu společně zúčastnili světového mistrovství v tangu v argentinské metropoli Buenos Aires. Pro oba je tango smyslem života a také elixírem mládí. Ačkoliv tančí už téměř 70 let, poznali se teprve před 15 lety, a to právě díky tangu.