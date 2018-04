Češka si plní sen v Austrálii. Navzdory lékařům se živí tancem

Po vleklých zdravotních komplikacích konečná diagnóza zněla: Schmorlovy uzly a kostnatění páteře. Lékaři jí zakázali jakýkoli náročnější pohyb a sport. Ale po odchodu do Austrálie a léčbě tradiční čínskou medicínou může ve své profesi setrvat.

Kateřině Novotné je dnes 31 let. Již dva roky žije v australském Sydney, kam přišla původně za studiem angličtiny. Dnes stále studuje, neboť bez pravidelného navštěvování školy není pro cizince zcela jednoduché v této zemi legálně setrvat a pracovat. I tak studentská víza povolují pouze práci v rozmezí maximálně dvaceti hodin týdně.

To všem této české tanečnici stačí. Pracuje totiž jako lektorka ve dvou renomovaných tanečních studiích v Sydney a učí zhruba patnáct hodinových lekcí týdně. Občas si bere i lekce soukromé. A když náhodou nějaká lekce vypadne, neváhá využít volný čas a přihlásí se na studentskou brigádu třeba do restaurace. Opravdu tedy nezahálí.

Ve 31 letech žije jako studentka

O vyloženě luxusním životě se však mluvit nedá. I přesto, že Kateřina má na kontě výraznější úspěchy z tanečních soutěží, několik ocenění a může učit v kvalitních školách, stále žije studentským způsobem života a svůj malý byt si pronajímá napůl s kamarádkou z Japonska. Pravdou ovšem je, že samostatný byt v centru Sydney vyjde na 750 až 1 000 australských dolarů týdně (14 250 až 19 000 korun). Život v Austrálii zkrátka není levný a jednoduchý, jak si mnoho lidí při odchodu z rodné země představuje.

Na druhou stranu měla tato cesta pro Kateřinu Novotnou zcela jiný přínos do života. Díky tomu, že se v Austrálii zcela běžně používá vedle klasické medicíny také tradiční čínská medicína, povedlo se najít řešení na její vleklé problémy se zády. „Díky zdejší lékařské péči se mohu stále věnovat sportu a dokonce mám pocit, že se mi to začíná zlepšovat,“ říká mladá česká tanečnice. A zároveň dodává, že hroznou diagnózu zdědila po mamince, která je od svých 28 let v invalidních důchodu.

Kateřina Novotná vystudovala vysokou školu se zaměřením na chemii a nanotechnologie, ale živí se v australském Sydney tancem. Kateřina Novotná si plní v Austrálii svůj sen tanečnice.

Čekání na australského prince

Pokud jde o návrat do rodné země, tak ten Kateřina neplánuje. Ráda by požádala o trvalý pobyt v Austrálii, což není zcela jednoduchý proces a není jisté, zda ona jakožto tanečnice se svou žádostí uspěje. Stále je však mladá, atraktivní a nezadaná slečna, takže není vyloučeno, že v Sydney potká osudovou lásku a cesta k občanství se tím výrazně usnadní.