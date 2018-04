Tančilo se o evropské i světové tituly

Všichni soutěžící tleskají, pískají, křičí a nepřestávají se vrtět do rytmu "dupací" melodie. Sledují moderátorku, jak vyvolává jména porotců, kteří rozhodují o těch nejlepších pro letošní rok.



"Příprava byla dost náročná. V pátek jsme pět hodin dělali prostorové zkoušky. Večer nám vypnuli proud, takže jsme se dostali do časového skluzu. Na finále ale zatím všechno klape," ťuká do dřevěného stolu Alice Gregušová, ředitelka kulturního klubu Duha, který mistrovství pořádá.

Prezident Mezinárodní taneční organizace Nils-Häkan Carlzon si pochvaluje, že soutěžící formace oplývají vysokou kvalitou. I diváci mají na co koukat. Štíhlé tanečnice vystrkují odhalená bříška, mladíci pohupují boky sepnutými do úzkých kalhot a z rychlosti jejich pohybů rukou a nohou se málem točí hlava. Tančí jako o život.

"Asi mi neuvěříte, že je to make-up zkolabované Belgičanky," ptá se opatrně lékař Oto Košta a ukazuje ušpiněnou bílou košili. Dusno a vypětí dává tanečníkům zabrat, a tak má lékař o práci postaráno. Naštěstí ale ne tolik, aby si moderní tance nemohl vychutnat.