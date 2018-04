Tam za hrází, v přírodním ráji

Volavka zatřepe křídly, udělá kruh nad hladinou a spokojeně se uvelebí na rákosovém ostrůvku. Sleduje,jak se opodál batolí kachní mláďata. Po chvíli se zvedne a letí daleko k protějšímu břehu.Jiné zástupce ptačí říše teď není přes rákosí vidět. Zato slyšet jsou pořádně. Zpívání a štěbetání nedává šanci jiným zvukům v krajině. Neslyšíte ani vzdálené auto, ani halas hotelu na hrázi, která je vlastně nedaleko. Obec Zahrádky je západním výběžkem vzácné rezervace, která nabourá vžitou představu, že Máchova krajina pod Bezdězem nabízí jen mnohé odkazy na slavného básníka. Chcete vidět více? Chce to dalekohled. Pokud máte trpělivost, přiblíží vám na dálku jeden všední ptačí den. Orla asi hned nevyfotíte. Můžete ale při troše štěstí vidět třeba bekasinu otavní či ledňáčka říčního. Nebo zaslechnout bukače velkého, který se ozývá s hustých porostů rákosu svým nezaměnitelným hlasem. Jdete pomalu po břehu a sledujete sytě zelené břehy. K vodní ploše přiléhá hustý porost a rozkládají se podmáčené louky. Pobřežní rákosiny, příznivé klima a ojedinělé ptačí druhy přiřadily mokřady v severních Čechách mezi významná mezinárodně chráněná území. Lokalita poblíž obcí Zahrádky a Doksy,či lépe mezi Novozámeckým a Břehyňským rybníkem, tvoří téměř souvislý pás cenných rezervací. Co je zde k vidění? Odborníci si cení především výskytu dvou druhů. Oblast je pravidelným hnízdištěm vzácného orla mořského, který svým rozpětím 2,5 metru patří k našim největším dravcům,« vysvětluje ornitolog Vladimír Čeřovský. Mokřady orlům slouží jako zdroj potravy,především ryb. Rozsáhlé rákosiny jsou ideálním hnízdním prostředím pro jeřába popelavého, mohutného ptáka připomínajícího trochu volavku. Jeho troubivý hlas působí po setmění téměř strašidelně. Buďte potichu! Ptáci nemilují ani hluk, ani prudké pohyby. Snažte se přibližovat zvolna a chovat se co neklidněji. V tmavém oblečení vypadáte většinou nenápadněji. Zaznamejte si, jak pták, kterého pozorujete, vypadal. Budete-li trpěliví, poznáte ptačí jídelníček, výchovu mláďat i jejich dorozumívání. Nemusíte zrovna usilovat o to být znalcem. Rezervace vás nadchne i tak. Čedičové kužely na obzoru rýsují půvabné panoráma, které jako by zapíralo fakt, že o pár desítek kilometrů dál rachotí severočeská průmyslová centra. Pobřežní porosty by mohly sloužit coby kulisa k dobrodružným filmům a romantickou náladu dokreslují zříceniny na bizarních skalních výstupcích. Oba rybníky vybudované v době Karla IV. využívají terénní prolákliny. Dlouho nebyly známé jinak než jako docela dobré místo k těžbě rašeliny. Novozámecký rybník je chráněný už od roku 1933. Procházku je dobré začít právě zde. Stačí odbočit v Zahrádkách podél hráze a můžeme objet velkou část pobřeží po ucházející cestě. Dům yslným středo v ěk ým systémem napájejí plochu Bobří a Mlýnský potok. Za zmínku stojí Novozámecká průrva ve skále tesaný 175 metr ů dlouhý a sedm metrů široký odtok z rybníka. K olem dokola rozlehlé louky, které by samy o sobě stály za pozornost. Jeden z místních názvů jim dal jméno - Shnilé louky. Nabízejí celkem okolo sedmi desítek chráněných druhů rostlin. Libo chládek ve stínu? Pojďme tedy dál na východ,k rezervaci Swamp a Břehyňský rybník. I tady je co obdivovat. »Rezervaci obejdete jen stěží,« říká pan nadlesní v hájence v Břehyni. Splňuje všechny předpoklady svého povolání: zelený stejnokroj, hustý plnovous a znalost svého lesa. »Ty buky tu rostly dvě stě let,« vykládá o pahorkatině, která se zvedá severně od rybníka. Úzké hřebety oddělují zařízlá kaňonovitá údolí. Zatímco Swamp je bezedná bažina, která prý nabízí nejvíce řas a sinic na tak malém území, Břehyňský rybník téměř láká ke koupání. Samozřejmě na to zapomeňte, jsme v rezervaci. Nedaleké Máchovo jezero naštěstí odláká drtivou část vodymilovných turistů, takže vzácný rybník má celkem klid. I zde je třeba dodržovat některé zásady: chráněny,tedy nepřístupné jsou oba ostrůvky, Myšlín i Kachní ostrov. Také zde evidují ornitologové chráněné ptačí druhy. Takže nezbývá než se opalovat se zmrzlinou na pobřeží a pak jít dál. Když se nasytíte přelidněných pláží, dejte se směr Hradčany. Nikoli ty pražské, ale do vísky za Hradčanskými stěnami. Sousedí téměř s rezervací Břehyňský rybník. V mělké pískovcové sníženině znovu nalezneme bahnité a zarůstající rybníky se vzácnými druhy, tentokrát zarámované neprostupnými borovými lesy. Pokud tady zabloudíte,existuje jediná rada, dejte se jakýmkoli směrem, jenom ne na východ. V případě, že byste omylem zvolili tento směr, m ůžete v bývalém vojenském prostoru tápat třeba týden. Úzký pás země mezi Novozámeckým a Břehyňským rybníkem se možná jednou zcela propojí: ochranáři navrhují vytvořit po celém území jediné chráněné území. Prozatím se chovejme, jako by už to tomu tak bylo.Z nabídky k poobědvání v kraji nic výrazně nevyčnívá. Hostinec v Holanech se však pyšní letitou hudební tradicí - proslul jako místo známých country festivalů. Příjemné místo k ubytování je penzion Ráj, který leží na samotě na lesnatém úpatí Vlhoště.Klidné místo k přemítání, s bazénem, saunou i slušnou restaurací.