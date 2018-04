Také Českomoravská vysočina má své centrum lyžování

Muzeum sídlí přímo v centru Nového Města na Moravě v historické budově radnice ze 16. století. Nejrozsáhlejší z jeho expozic je věnována právě lyžování, v dalších sálech jsou však i další zajímavé expozice.

Lyžování na Českomoravské vysočině - stejně jako řada dalších dnešních sportů v jiných regionech světa - má svůj původ v životní nezbytnosti a teprve ve 20. století se stalo především sportem. Na Českomoravské vysočině umožňovaly již v minulém století lyže (někdy i ona pověstná prkýnka z rozebraných sudů) obyvatelům osamělých osad a usedlostí spojení se světem i v době, kdy krajinu přikryla vrstva sněhu. Koncem 19. století už řada řemeslníků v regionu vyráběla opravdové dřevěné lyže. Od dnešních turistických, sportovních a závodních lyží se lišily nejen použitým materiálem, dřevem, ale i délkou, masivností, vázáním a také tím, že k nim původně patřila jen jedna hůl, zato však patřičně masivní.

To vše je v muzeu dokumentováno nejstaršími exponáty. Zaujmou především lyže řídícího Houdka z Křižánek. Tyto doma vyrobené bukové lyže z 90. let minulého století jsou 295 centimetrů dlouhé a také patřičně těžké. Ruční a později strojní výroba v soukromých dílničkách trvala do roku 1950, kdy ji nahradila strojní výroba v dílnách tehdejšího národního podniku Sport.

Za pozornost stojí i historie organizovaného sportovního lyžování na Novoměstsku. Na počátku byl "Novoměstský bruslařský klub", založený 11. listopadu 1895. "Bruslařský klub v Novém Městě má za účel zřizovati kluziště, pěstovati klouzání, plování, veslování, jízdu na kole, koni a bruslích, šerm, střelbu do terče a podobné zábavy společenské i cvičení tělesná vůbec." Tak stojí psáno v zakládací listině klubu. To vše je v muzeu dokumentováno originálními lyžemi, fotografiemi, listinnými dokumenty a dalšími exponáty.

Další sály muzea seznamují návštěvníky s lidovou kulturou v severní části moravského Horácka, s lidovým tkalcovstvím a s výrobky horáckých sklářů. Ve sklepních prostorách je příhodně umístěna i zajímavá expozice o dobývání nerostných surovin v této části Českomoravské vysočiny se vzorky všech hornin, které se tu těžily a těží i s dalšími dokumenty o tomto oboru. Zajímavá je i tradiční školní třída s "vycpanými" žáky i jejich učitelem.

Na nádvoříčku muzea zaujme "Mlejnek" - kopie amatérské pohyblivé kompozice, jejíž figurky napodobují práci řemeslníků, obvyklé i humorné výjevy ze života. Vše je poháněno vodním kolem, převody pocházejí z vyřazených textilních strojů.

Nové Město je východištěm pro celoroční putování po přívětivé krajině Českomoravské vysočiny. Kdo však chce zůstat věrný lyžařské tématice, ať zamíří z Nového Města na Moravě po značených trasách například k nedalekému lyžařskému běžeckému areálu v okolí Ski hotelu, kde se pořádají i závody serie Světového poháru v běhu na lyžích.



JAK SE TAM DOSTAT: Nové Město na Moravě leží na železniční trati 251 (Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě - Tišnov). K lyžařskému areálu je však blíže od Nového Města na Moravě. Zastávky: buď po silnici ve směru na Vlachovice, odbočka ke Ski hotelu je asi po 1,5 kilometru značena, nebo podle oblouku železniční tratě severním směrem ke křižování tratě s turistickou značkou.