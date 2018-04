Tak trochu jiná káva

Ta poslední tři jmenovaná města se nacházejí v oblasti zvané Quebec Region, a musím dodat, že ti Francouzi ale dobře vědí, co si mají pořídit. Ano vědí, co si mají pořídit, neboť v Holt Renfrew se setkáte jenom s hezkými, kvalitními a vkusnými věcmi.

”Holt Renfrew je luxusní obchodní dům,” provází mě tím, který se tyčí na Bloor Street West (a Avenue Rd.) v Torontě Nataša Novotná. Jak jsem se také od ní později dozvěděla, tento čtyřpatrový obchod existuje 22 let, a je to v pořadí třetí objekt, ve kterém je značkový torontský obchodní dům za těch 162 let své existence vůbec umístěn.

”Najdete tady skutečně všechno, nač si jen vzpomenete: od spodního prádla přes kosmetiku, módní doplňky, obuv až po kožichy, a to jak po pány, tak i pro dámy,” provází mě podlažími moje průvodkyně. Sahám na zboží, prohlížím velikost, poměřuji. Nu, nebylo by to marné, určitě bych si vybrala i při skutečnosti, že nepatřím k těm šťastným štíhlým. ”Zboží obou oddělení nese označení ´private label´, což znamená, že je vyrobeno jenom pro náš obchodní dům. Podnik má vlastní návrháře i vlastní výrobny. Všechno zboží se řadí do kategorie luxusní, i to dárkové, které je dováženo z celého světa. A jak už bývá v tak velkých obchoďácích samozřejmostí, nechybí ani Gourmet, kavárnička. K završení všeho pohodlí a všestranně poskytovaných služeb můžeme našim zákazníkům nabídnout všestranné kosmetické služby v našich lázních The Estée Lauder Spa. Můžete si vybrat ”balíček”, který splňuje vaše představy a vyhovuje i finančně. A pokud k jejich naplnění potřebujete celý den,” upřesňuje paní Nataša, ”podnik zákaznici pohostí lehkým obědem.”

Pravda, všechno je tady perfektní, úhledně a přehledně vystavené, takže skutečně stačí vybírat jen očima. A když by to přece jen nestačilo a toužili byste si vyzkoušet halenku, už vám běží v ústrety usměvavá prodavačka. Takové tady jsou všechny. Všechny ochotné a s úsměvem, vědomy si toho, že to je to první, co zákazník postřehne nejdříve.

”Servis je pro nás absolutně to nejdůležitější. V tomto obchodním domě je zaměstnáno na 450 lidí, a to hovořím jen o těch, co mají co do činění s prodejem,” opět předbíhá moji otázku Nataša. ”V krejčovně pracuje 40 lidí, dvě třetiny jsou švadleny, mj. i české – a to není náhoda, zbytek krejčí – a zase není náhoda, že všichni jsou z Evropy,” udivuje mě konstatováním.

”Zákaníci a zákaznice se rekrutují ze střední sociální - těch tvoří zhruba čtyřicet procent -, a vyšší vrstvy. Pro všechny naše odběratele připravujeme čtyřikrát do roka katalog, v němž nezapomínáme ani na dospívající mládež.”

Je to všechno velice zajímavé a lákavé. Prostor dává možnost zboží se nabízet samo. Tam, kde se v jiném obchodě krčí v řadě pět šest kabelek, tady je v samostatném oknu jedna jediná. Ale září. Musíte si jí všimnout, i kdybyste nechtěli. Tvar, barva, decentní kování. A hned vedle v téže barvě střevíčky sladěné s kloboukem, šátkem, šálou …

V tomto obchodním domě můžete nakupovat nejen prostřednictvím katalogu, ale i po telefonu, jak mě průvodkyně svým královstvím paní Novotná ujišťuje. ”Mými zákaznicemi jsou ženy-profesionálky, právničky, bankovnice, businesswomen atp. A ty nemají čas sledovat, co je v módě nového, nemají čas trávit hodiny vybíráním a kombinacemi doplňků, vyhledávat v katalozích či chodit na zkoušky oděvů. Od toho má náš obchodní dům své tzv. personel shoppers, neboli volně přeloženo osobní nákupčí. Jsem zvyklá na to, že mnohé věci vyřizuji se svými ”svěřenkyněmi” jenom telefonem.

Už první schůzka se tak většinou odehrává. Za zhruba 45 minut si musím umět udělat obrázek, o co má klientka vůbec zájem, jaká je její osobnost, charakter její práce, prostřednictvím citlivých otázek odhadnout i její fyzické parametry. Mnohdy se stává, že zákaznice nemají vyhraněnou představu. Chtějí něco, ale nevědí přesně co. Od toho je potom ona osobní nákupčí, aby ženám poradila. Aby jim pomohla vytříbit jejich potřebu a specifikovat typ módního stylu právě podle jejího charakteru práce a její osobnosti. Takovým zákaznicím se stávám až důvěrným rádcem, znám velice často jejich soukromí a rodiny. Nakonec není výjimkou, že se služba nákupčí rozroste na celou rodinu, a i pro ty nejnevšednější příležitosti, jako jsou společenská setkání, důležitá úřední jednání, sváteční příležitosti, významná rodinná výročí apod. Ovšem nejedná se jen o oděv, ale i o toaletní potřeby, kosmetiku, módní doplňky, obuv, rekreační oblečení apod. Před dvěma lety jsme v našem obchodním domě rozšířili nabídku spodního a svrchního oblečení o větší velikosti, což rychle a velice dobře ujalo.”

Co pro tuto práci potřebujete nejvíce, čím musí být osobní nákupčí vybaven především – ptám se paní Nataši. ”V první řadě to je trpělivost s lidmi, vstřícné a korektní jednání, dále schopnost dobře si umět zorganizovat den a práci, smysl pro zodpovědnost a cit pro módu. U nás pracujeme podle hesla, že všechno je možné a splnitelné. Svým založením jsem optimistka a snažím se vyhovět za každou cenu a každému. V byznysu neznáme slovo ”ne”, nebo ”nejde to”. Když si jednou člověk tuto práci vybral a tou pozicí byl pověřen, tak se jí musí prostě zhostit jak nejlépe umí. Každý podzim pořádá podnik pro pracovníky tohoto oboru školení. Po celou tu dobu vždy před začátkem práce nám každá firma představuje nové výrobky. A není toho málo, když si uvědomíte, že jenom kosmetických výrobků tady máme na čtyřicet značek. Nu a konečně to jsou zkušenosti, které mu pomohou se propracovat v dobrou osobní nákupčí.”

Osobní nákupčí. Pozice, na které Nataša Novotná pracovala po dlouhá léta. Začala vlastně oním momentem, kdy se v roce 1968 rozhodla, že se z Anglie, kde byla na dovolené, domů už nevrátí. Pobyla tam pět let. Ten její, mj. také Čech, tam ale nenašel odpovídající práci, tak zkusili Kanadu. ”Začínali jsme nejprve ve Vancouveru, kde jsme se také vzali a začali tak život v Kanadě společně. Za ta leta jsem prošla celou řadou funkcí, ale vždy v managementu. V obchodním domě Holt Renfrew pracuji celkem 22 let. Nejprve jsem vedla dámské oddělení, pak kožené zboží, později tento salón.”

V emigraci nemá člověk čas přemýšlet o tom, co by chtěl a jak na to. Nikdo na něj nikde nečeká. Např.v Anglii jsme řešili jedinou otázku: jak přežít dnešek. Člověk se musel rozhodovat rychle.

Ovšem, když hodnotím svůj život, je mi něco přes padesát, musím říci, že i přes některou trpkost byl ke mně laskavý. Nemám pocit křivdy. Hodně jsme cestovali, přátele máme po celém světě. Nejhorší pro emigranta je sebelítost a stěžování si na to, co dělá. To nikdy nepřináší motivaci. Ne vždycky a všechno šlo tak hladce, jak se nyní na první pohled zdá. Dnes pracuji v krasném prostředí, práce mě těší, mám pocit naplnění a uplatnění. Jsem prostě happy…

Tak vidíte, slibovala jsem vám ”jinou kávu a skutečně to jiná káva je. Není práce jako práce. Ovšem o životním štěstí, jak o něm mluvila paní Novotná, může mluvit mnoho emigrantů v Kanadě. Ale také vždycky dodají, že jim nikdy nic nespadlo něco samo do klína…

Často se nás prostřednictvím emailové pošty ptáte, jak to v Kanadě chodí v normálním životě. Mnozí mají konkrétní otázky - jak je to s prací, s takovým či oním uplatněním, s bydlením apod. Některým čtenářům jsme odpověděli osobním dopisem, některé dotazy jsme zodpověděli svými články. Samozřejmě nemohou dát jednoznačnou odpověď, protože stejně jako u nás doma, tak ani tady se neubírají osudy lidí shodným směrem.

