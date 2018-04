Tak to se hned tak nevidí! Tatry i Alpy z Velké Javořiny

Může se hodit Jak se tam dostat

1) Autem nebo vlakem do Veselí nad Moravou, odtud autobusem do Vápenek nebo do Nové Lhoty

2) Autem nebo vlakem do Uherského Hradiště, odtud autobusem do Strání Odkud vyrazit na vrchol

1) osada Vápenky: po modré značce, cca 1,5 h

2) obec Nová Lhota: po žluté a červené značce, cca

2 h

3) obec Strání-Květná: po zelené značce, cca 2 h

4) od Kamenné búdy: po červené značce, cca 1-1,5 h

Na všechna uvedená místa je nejlépe dopravit se vlastním automobilem, autobusové spojení o víkendech je velmi řídké Mapy

KČT 1 : 50 000 č. 92 Slovácko, Bílé Karpaty

SHOCart 1 : 50 000 č. 72 Slovácko, Bílé Karpaty