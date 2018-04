Dobrodružství v Jeseníkách. Hledání tajuplného hradu Quinburk

Může se hodit Stručná minulost nejvyšších moravskoslezských hradů

Quinburk (950 m) – založen na přelomu 13. a 14. století při jižní hranici vratislavského biskupství. Opuštěn byl již ve 14. století, zanikl pravděpodobně po připojení vratislavského biskupství k českému soustátí za Karla IV.

Koberštejn (912 m) – v písemných zprávách je uváděn poprvé v roce 1687, a to již jako pustý. Keramické střepy datují jeho počátek do přelomu 13. a 14. století. Měl podobnou funkci jako Quinburk. Itinerář trasy:

Mnichov – Drakov; 3 km (červená) – Kobrštejn; 8,5 km (červená, zelená) – Opavská chata; 12 km (zelená) – Medvědí vrch; 17 km (neznačeno) – Quinburk; 19 km (neznačeno) – Mnichov; 24 km (neznačeno) Jak se tam dostat

Jako východisko do popisované oblasti může posloužit buď Vrbno pod Pradědem anebo Rejvíz, spojení hromadnou dopravou je v obou případech zdlouhavé a komplikované. Vlakem se dostanete do Vrbna lokálkou z Milotic nad Opavou na trati Olomouc – Opava. Autobusem z Bruntálu, Jeseníku, Krnova nebo Olomouce. Do Rejvízu jezdí autobusy z Jeseníku. Nejrychlejší cesta autem vede pro většinu českých motoristů přes Olomouc a Bruntál do Vrbna pod Pradědem.

Výhodným nástupním místem do nitra hor je bývalá osada Drakov, kde lze zaparkovat. Mapa:

1 : 50 000 KČT č. 55 – Hrubý Jeseník