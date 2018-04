Tajná jeskyně nacistů i komunistů otevírá brány

Může se hodit Jak se tam dostat Jeskyně Výpustek leží asi 23 kilometrů od Brna, u cesty ze Křtin na Blanensku směrem na Adamov. Z Brna lze vyrazit přes Ochoz u Brna, z Blanska pak po silnici přes Lažánky a Jedovnice. Jak je otevřeno Až do konce roku bude jeskyně zpřístupněna každý den kromě pondělí od 8.20 do 14.00. Vstupné Dospělí 80 Kč, důchodci 60 Kč, slevy 40 Kč (pro děti od 6 do 15 let, osoby ZTP a ZTPP, studenty do 26 let a členy ČSOP). Příplatek za fotografování 30 Kč, za videokameru 100 Kč (vztahuje se i na mobilní telefony). Doba prohlídky cca 60 minut. Vstupy je možné rezervovat předem na vypustek.rezervace@ caves.cz

