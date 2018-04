Tajemství Pražského hradu: místa, kam se nepodíváte

Pražským hradem letem světem (Ne)čtvrcení Lenina Kam s tím? Václav Havel byl znechucen a s ním všichni, kdo se v prosinci 1989 ocitli na Pražském hradě poté, co byl disident zvolen prezidentem. Ve Španělském sále stála pětimetrová hlava Lenina. Nikdo si s ní nevěděl rady. Přistavit jeřáb a žulové monstrum dostat ven oknem? To nepůjde, je příliš úzké. Rozčtvrtit "to" přímo na parketách uprostřed historických reprezentačních prostor? Nakonec kdosi zavolal, že by si pro Lenina s dovolením přišel. Komunisté se zrovna chystali schůzovat v břevnovském hostinci U Kaštanu. Ten den hlídkoval hradní architekt Bořek Šípek už od rána. „Pak přišli dva chlápci, já se smál, co oni s tím, ale ve dvou tu věc chňapli a šli. Ukázalo se totiž, že byla z papíru.“ Alej socialismu Zatímco první československý prezident T. G. Masaryk sídlo českých knížat a králů hýčkal a zdobil, během čtyř desítek let komunistického režimu si muselo vytrpět své. V padesátých letech se dokonce uvažovalo o tom, že se Hrad propojí s Letnou a lidé budou místo v zahradách pod Hradem korzovat mezi politickými sochami v Aleji socialismu. Bohudíky z projektu sešlo. Ale z romantických procházek taky. Zahrady Gottwald a jemu podobní neprodyšně uzavřeli. Za prezidentů Svobody a Husáka devastace Hradu vyvrcholila. Reprezentační prostory chátraly, řemesla upadala a depozitáře se bez ladu a skladu plnily koberci, křesly a stoly, na které pak v potemnělých místnostech léta padal prach. Rekonstrukce Když Havel tyhle skrýše objevil, musel na jaře devadesátého roku kancléř Karel Schwarzenberg volat do Německa a pozvat pár věhlasných historiků. Ti znovuobjevené poklady z tajných skladů a půd roztřídili a poradili, kam s nimi. Vrátit Pražskému hradu jeho zašlou slávu se snaží i Havlův nástupce Václav Klaus. Jako pragmatický ekonom se však důsledně vyhýbá nevratným změnám a zásahům závislým na osobním vkusu. Spíše než design a nové lustry ho zajímají rekonstrukce a restaurátorské práce. Během posledních tří let dostala novou vzduchotechniku a parketovou podlahu Rudolfova galerie, nově byla otevřena restaurace Vikárka a právě začíná oprava prezidentského výtahu, významné technické památky ze začátku minulého století. Do čeho Václav Klaus chtěl mluvit a mluvil, bylo zařízení vlastní kanceláře. Chtěl střízlivý a hlavně funkční nábytek a také chtěl být co nejblíž svým sekretářkám. Proto se nikdy nenastěhoval do pracovny, kterou užíval Václav Havel, ale svůj stůl a křeslo nechal umístit do místnosti, která těsně sousedí s administrativním zázemím. Prezidentské pracovny, jak si je (ne)pamatujeme













* Klikněte na fotografie pro zvětšení