Tajemství korejského kimčchi

Dnes si lze i v korejské kuchyni představit už ledacos, protože cizí vlivy se nevyhnuly ani této části Dálnému východu. Ale že by zde na stole chybělo kimčchi, je nepředstavitelné. Korejci bez něj nemohou žít a ani bez něj nežijí.Co je ovšem kimčchi? Jídlo pro našince téměř neznámé, protože na rozdíl od čínských, indických, japonských či vietnamských restaurací, v republice žádná korejská není. Zjednodušeně řečeno, kimčchi je nakládaná zelenina a většinou se dělá z čínského zelí. Ovšem to by bylo skutečně příliš jednoduché, protože toto jídlo je nedílnou součástí korejského života a v některých směrech dokonce ovlivňuje společnost. Například mnohá korejská manželství - v současnosti už samozřejmě daleko, daleko méně než v minulosti - byla kimčchi ovlivněna. Vždyť žádný svazek by často ani nevznikl, kdyby žena neuměla svému muži připravit dobře tento pokrm. A že to je až dodnes záležitost žen, to si buďte jisti. Korejský muž mnohdy do kuchyně ani nevstupuje, natož aby vařil. Většina žen se přitom učila »umění kimčchi« od svých tchýní (dívky se podle místních zvyků do rodin ženicha přivdávaly) a rodinná a tím pádem neopakovatelná chuť tohoto jídla se předávala z generace na generaci. Přestože je kimčchi nejznámější, nejoblíbenější a nejtradičnější korejské jídlo, je to pouze příloha. Jenže příloha pikantní, ostrá, která velmi zvýrazňuje chuť rýže či polévky, ke kterým se nejčastěji podává. Vyrábí se většinou z čínského zelí, ředkve, česneku, okurek či mořských produktů a červené, mimořádně pálivé papriky. Korejští odborníci, jež se věnují výzkumu místní gastronomie, přitom tvrdí, že bylo zaznamenáno více než 170 nejrůznějších druhů kimčchi, naprosto však převládá ten, jenž se dělá z čínského zelí. Je zajímavé, že i když je kimčchi jenom jednou z mnoha příloh v korejské kuchyni, je uctíváno jako král mezi všemi jídly a podle toho se k němu i Korejci chovají: milují jej. Možná i proto dnes najdete kimčchi v Koreji také na pizze či dokonce v některých druzích hamburgerů (samozřejmě ne v restauracích McDonald's). Je to naprosto univerzální příloha, podle místních obyvatel použitelná prakticky ke všemu. Kimčchi je ovšem někdy noční můrou pro cizince. Jednak je to skutečně ostré jídlo, které ne každý žaludek Evropana snese. Ještě větší komplikace může nastat, když jste v některém z korejských států, protože místní obyvatelé si dopřávají toto jídlo i ke snídani, což cizincům často nevyhovuje. Kdo ovšem přijde kimčchi na chuť, tak se bude chovat jako Korejec, bude jej tedy milovat.