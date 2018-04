Tajemství jemné marocké kůže: holubí trus a kravská moč

Může se hodit Do Maroka jako občané ČR nepotřebujete víza. V zemi není draho a ubytování se dá sehnat celkem snadno i podle knižního průvodce. Ubytování:

Nejlevnější je za 50−300 dirhamů za osobu (1 dirham je přibližně 2,50 Kč). V letních měsících, zejména v srpnu, můžete mít navečer problémy sehnat volný pokoj, doporučuje se proto telefonicky hotel v předstihu rezervovat. U v sezoně pořídíte dvoulůžkový pokoj od 200 dirhamů, záleží na místě (Marrakéš je například nejdražší).

Pokud se nechcete vázat, zkuste si připlatit za riád − zrekonstruovaný dům se zahradou nebo někdy i malý palác, který funguje jako rodinný penzion. Dvoulůžkový pokoj pořídíte od 400 dirhamů. Připravte se na to, že je však třeba smouvat.) Naopak někde, třeba v pohoří Rif na severu země, lze přespat na střeše za pouhých 30 dirhamů, což je v létě příjemné, neboť je tam svěží vzduch a v městečkách nebývá hluk. Doprava

Po městech se dá pohybovat levnými taxíky, tzv. petit taxi. Většina vás odveze na taxametr (v Tangeru či Marrakéši to však může být problém) a většinou se cena pohybuje kolem pár dirhamů za kilometr.

Ještě levnější alternativou jsou městské autobusy, které mohou být hodně plné, záleží na denní době. Autobusy mezi městy jsou levnější, ale daleko méně pohodlné než vlak, kterým se zase nedostanete všude.

Za vlak si sice připlatíte, stojí však za to. Jen si nechce po ruce svetr, protože klimatizace je nastavena na velmi nízkou teplotu. Z Marakéše do Tangieru jezdí praktický noční vlak. Lehátko v něm stojí přibližně 400 dirhamů.

Počítejte vždy s časovou rezervou, oba druhy dopravy mohou mít až několikahodinová zpoždění. Jídlo

Najíte se dobrého jídla za přijatelnou cenu, jsou tu pochoutky pro vegetariány i masožrouty, výborný je čerstvý pomerančový džus a milovníci kávy také nepřijdou zkrátka.

Marocký kuskus se zeleninou si většinou dáte za 20 dirhamů, stejně tak za tážin − dušenou zeleninu. Za maso si připlatíte 10−20 drihamů.

Snídani − kávu, croissant či jiné sladké pečivo a džus − pořídíte za 12−15 drihamů. Tradiční polévku harriru za 3−7 drihamů. A čerstvý pomerančový džus za 5−7 dirhamů. Určitě si s sebou vezte léky na střevní potíže , většinou se hodí. RADA OD CESTOVATELKY MARKÉTY:

Samotné ženy by neměly mít v Maroku problém, i pokřik "Salut la gazelle!" (nazdar gazelo) je celkem roztomilý, spíše od mužů jsem zaslechla, jak dokážou být Maročané tvrdí v mámení peněz ze zmateného cestovatele.